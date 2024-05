Az eddigi leggazdagabb programkínálattal várják a családokat a Vasúttörténeti Parkban, a dm Gyereknapon (x)

Évek óta töretlen népszerűséggel jegyezhetjük a Vasúttörténeti Parkban megrendezett dm Gyereknapot, a program pedig a családi kikapcsolódás mellett évről évre a legújabb és legfontosabb témákat hozza el a látogatók számára. Az egészségtudatosság, a közlekedéskultúra és a sokszínű tanácsadás pedig ezúttal sem kevesebb mint 70.000 négyzetméteren várja a látogatókat: Európa legnagyobb interaktív vasúti parkjában szabadtéren és az Orient-csarnokban egyaránt. Idén érdemes előre tervezni a családoknak, hiszen az early bird kedvezménnyel 2.700 Ft-os áron vehetik meg belépőiket május 19-ig. Mindkét napon 10 és 18 óra között állnak rendelkezésre a programok: szombaton akár egy közös jógával is indíthatják a napot a családok, de 11:30-tól a nagyszínpadon meghallgathatják az Apacuka, majd 15:30-tól a Kalap Jakab zenekart, részesei lehetnek Kőhalmi Ferenc 13:30-kor kezdődő varázslatos előadásának is, illetve megtekinthetik az Okos Buli és a Bábozd zöldre csapat fellépést az Orient-színpadon. Vasárnap is számos művészi produkció várja mindkét színpadon a látogatókat, hiszen a nagyszínpadon 11:30-kor fellép Farkasházi Réka és a Tintanyúl, 13:30-kor Rolando bűvész és 15:30-tól Kovácsovics Fruzsina, az Orient-színpadon pedig ismét látható lesz a Bábozd zöldre csapata, és remek előadással készül a Majorka színház is.

Fotó: Csanaki Laszlo / m

Két előadás között pedig játékos programok sorakoznak majd, amerre a szem ellát, a napvédelem például az egyik kiemelt téma lesz idén is a Nap Gyermekei aktivitás keretén belül. A dm Szépségbuszához érdemes előre regisztrálni, ha hajfonással, körömfestéssel vagy egy szép sminkkel dobnánk fel a napot. Az Egészségbusznál pedig képet kaphatunk általános egészségi állapotunkról, de többek között bőrgyógyászati vizsgálatot, vérnyomás-mérést is kérhetünk. Számos hasznos tanáccsal is várnak majd itt mindenkit akár babaápolással, akár várandóssággal, időskori egészséggel vagy táplálkozással kapcsolatos témákban is. Utóbbi témában érdemes lesz ellátogatni a Felelős Gasztrohős kitelepüléséhez is, ahol a fenntartható táplálkozásról tudhatnak meg többet játékos formában a gyerekek, a szülők pedig gasztroenterológusok tanácsaival gazdagodhatnak. Az egészségtudatos táplálkozás népszerűsítése finom falatok kóstoltatásával is társul többek között a Nestlé és a Pölöskei szörp, a Detki, a dmBio vagy a Biopont standjainál. Ha pedig a kóstoló falatok után megjön az étvágy, akkor irány a Gasztroudvar foodtruck-jainak kínálata.

Fotó: Csanaki Laszlo / dm

Számos ismeretterjesztő program lesz mindkét nap, amit érdemes kipróbálni: a Continental Kresztergom pályáján, a MÁV Zrt. standjánál, vagy a Közút Zrt. által felállított KRESZ – parkban játékosan tanulhatnak a gyerekek a KRESZ-ről és a vasúti közlekedésről, de részt vehetnek az Alfa Biztosító szimulátoros programján is. Ha szívesen elmerülnének a virtuális valóság világában, akkor célba vehetik a VR Parkot, ha pedig nem szeretnének lemaradni a csillagok és a világűr izgalmas kérdéseiről, akkor az Utazó Planetárium ’Mesél az ég! Karnyújtásnyira az Univerzum!’ című előadásainak egyikén is részt vehetnek, amelyre mindkét nap 11 alkalommal kerül majd sor. A LEGO segítségével a modern informatika területével is megismerkedhetnek a Hello World Egyesület közreműködésével. A népszerű csillámtetoválás és arcfestés mellett kézműves foglalkozások, madár- és egzotikus kisállat bemutató is várja majd a gyerekeket, de a Mini és tini birodalom is számos játékkal várja a bölcsődés és óvodás korosztályt.

Fotó: Csanaki Laszlo / dm

„A gyereknap minden évben az egyik legvidámabb és legkedvesebb nap számunkra is, hiszen ilyenkor a Park még inkább megtelik mosollyal és gyermekkacajjal. Az idei programsorozatot is ennek szolgálatába állítva szervezzük, örömmel várjuk a családokat és bízunk benne, hogy ismét maradandó élményekkel gazdagodnak majd” – mondta Schvéd Norbert, a Vasúttörténeti Park vezetője.

A programra gyermekeknek a belépés 14 éves kor alatt ingyenes, felnőtteknek a jegyár elővételes /early bird időszakban május 3. és május 19. között - 2.700 Ft/darab, majd a rendezvény előtti héten és napján, május 20 – 26. között már csak az emelt, 3.500 Ft/felnőtt jegyár mellett vásárolható online és a helyszínen.

Akiknek utazni támad kedve, azok a Nyugati Pályaudvarról a Vasúttörténeti Parkba tartó, MÁV RAIL TOURS szervezésében indított nosztalgia különvonattal látogathatnak ki a gyereknapra. A gyereknapi különvonat napi 3 alkalommal indul útjára, részletek és jegyvásárlás a www.mavrailtours.hu oldalon.

További információ: http://www.vasuttortenetipark.hu/

A Szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják!