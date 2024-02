Rekordidő alatt juthatnak álomotthonhoz a fiatalok – A CSOK Plusz kaput nyit a korszerű otthonteremtésre

A könnyűszerkezetes technológiával felépülő családi házak – legyen szó készházról vagy akár lakóingatlanként engedélyeztetett modul épületről – gyors és energiatakarékos megoldást kínálnak az otthonteremtésre, ami különösen vonzó lehet azok számára, akik a CSOK Plusz program keretében szeretnének új építésű otthonba költözni.

Fotó: Proép-Technology Kft.

A gyorsházak mellett a gyártócsarnokban előregyártott modulházak tervezése során lehetőség nyílik az egyedi igények figyelembevételére, így azok a családok is megtalálhatják a számukra ideális megoldást, akik jelenleg korlátozott költségvetéssel rendelkeznek, vagy a jövőben bővítést terveznek.

“Nyugat-Európában már elterjedt és Magyarországon is egyre többen ismerik fel a 4 évszakos modul/mobilházakban rejlő lehetőségeket. A mára egyre népszerűbb gyorsházak tervezése során ugyanakkor csak a fantázia szabhat határokat. Itt is lehetőség van az egyedi elképzelések megvalósítására az alapterület, az elrendezés, a külső-belső dizájn és a műszaki tartalom tekintetében is. És ami a legfontosabb: mindez a 2-3 hónapos engedélyeztetési procedúrával együtt mindössze 6-8 hónap alatt, modulházas kivitelezés esetén 3-4 hónap alatt kulcsrakészen megvalósítható, így a tulajdonosok, más technológiával történő építkezéssel ellentétben, rekordidő alatt beköltözhetnek az új, minden igényt kielégítő otthonukba” – avat be Pitkó István, a gyorsház és modulház építésben több mint két évtizedes tapasztalattal rendelkező Proép-Technology Kft. tulajdonosa.

Használt lakásból új építésű házba egyszeri költözéssel

Az ingatlanpiaci trendek változásaival összhangban egyre több család tervezi a meglévő otthonának eladását annak érdekében, hogy egy új, saját igényeiknek megfelelő, energiatakarékos és modern családi házba költözzenek. Ez a tendencia különösen jellemző lesz 2024-ben, hiszen a fiatalok már ma is a gyors és kényelmes otthonteremtést részesítik előnyben. A gyorsházak és a 4 évszakos modul/mobilházak rugalmas ütemezést, gyors és energiatakarékos megoldásokat kínálnak az ügyfelek számára, lehetővé téve, hogy csak egyszer kelljen költözniük, méghozzá egyből az új otthonukba.

"Az ingatlanpiaci változásokra reagálva, cégünk egyedi megoldásokkal áll az ügyfelek rendelkezésére. Az utóbbi években azt látjuk, hogy folyamatosan szűkül az eladó telkek piaca, ezért első lépésként, még a telek megvásárlása előtt, segítünk az ügyfeleinknek az idevonatkozó szabályozás ellenőrzésében, és vázlatterv szinten elkészítjük a telekre illesztett alaprajzot is. Ez az elővigyázatosság segít az ügyfeleknek elkerülni az olyan befektetéseket, amelyek később nem valósíthatók meg a kívánt módon. A telek megvásárlását követően az építési engedélyeztetési folyamatot is gyorsan megkezdjük, és az előzetes finanszírozást követően az alapozási munkálatokat is elindítjuk. Így az ügyfeleink legtöbb esetben 3-4 hónapig a saját lakásukban maradhatnak, és csak egyszer kell költözniük, ami jelentősen csökkenti az otthonváltással járó stresszt és bizonytalanságot" – hangsúlyozza a szakértő, aki az ÉMI/NMÉ által engedélyezett fa- és fémváz szerkezetes Proép-Otthonokkal már több mint 1100 elégedett család otthonteremtési terveit valósította meg.

Településképbe illő kulcsrakész álomotthonok kényelmesen

A modern építészeti trendek ellenére Magyarországon szigorú szabályozások vonatkoznak a házak megjelenésére. Az esetek 70%-ában a településkép, az utcakép vagy a falusias jelleg megőrzése miatt nem engedélyezik a lapostetős házak építését. Ezt a kihívást felismerve, a Proép-Technology Kft. új megközelítést alkalmazva dolgozta ki az egyedi, Standard névre hallgató típusterveket, és készítette el a magastetős bemutatóházat Győrben.

“A lapos-, illetve nyeregtetős házak tervezése során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az épületek megfeleljenek a helyi építészeti előírásoknak, miközben modern és funkcionális otthont teremtenek. A fémvázas technológiánk mellett cégünk 2022-ben kidolgozott egy új, faváz szerkezetes, nyeregtetős típusház családot, mely költséghatékony kialakítása miatt még több család számára teszik lehetővé az otthonteremtést. Emellett teljes körű szolgáltatást kínálunk, ami magában foglalja a tervezéstől kezdve a kulcsrakész átadásig az összes szükséges lépést, beleértve a hitelügyintézést, a támogatások igénybevételét és a használatbavételi engedély megszerzését is” – fejtette ki a gyorshaz.hu oldalon több típustervet is kínáló cég vezetője.

Fotó: Proép-Technology Kft.

Reggel érkeznek a modulok, délután már beköltözhet

Az építési technológia szempontjából ma már számos hasonlóság mutatkozik a hagyományos téglaházak és a könnyűszerkezetes lakóházak, készházak, moduláris házak felépítése között. A legfontosabb különbség szinte már csak a külső falazat anyagában fedezhető fel. A 4 évszakos, lakóházként engedélyezhető modulházak esetében a kulcsrakész épületet a gyártócsarnokban határidőre legyártják, ezzel jelentősen csökkentve az építési időt, a helyszínen keletkező zajt és hulladékot, valamint a kivitelezési költségeket.

“A modulházak tekintetében a legnagyobb különbség a gyorsabb építési folyamatban rejlik. A mobilotthonokat a máriakálnoki csarnokunkban, szabályozott körülmények között gyártjuk, és a helyszínre szállítva néhány óra alatt telepítjük. Ez lehetővé teszi, hogy a tulajdonosok már aznap délután birtokba vehessék az új otthonukat. A cégünk fennállása óta számos egyedi ügyféligényt oldottunk meg, és több mint 1100 projektet kezdtünk el és fejeztünk be sikeresen, beleértve azokat is, amelyektől más kivitelezők valamilyen okból építés közben elálltak” – tette hozzá Pitkó István.

Fenntartható épületek, minimális építési hulladékkal

Az építkezés során alkalmazott modern technológiák és anyagok lehetővé teszik, hogy a gyorsházak kiváló hőszigeteléssel rendelkezzenek, csökkentve ezzel a fűtési és hűtési költségeket. Emellett a könnyűszerkezetes és moduláris építkezési módszer kevesebb hulladékkal jár, ami nemcsak a költségeket, de a környezeti lábnyomot is csökkenti. A Proép-Technology Kft. által kínált családi házak és modulházak a legújabb energetikai szabványoknak is megfelelnek, így hosszú távon jelentős megtakarítást eredményeznek a tulajdonosok számára.

“Az építkezések során nagy hangsúlyt fektetünk az energiatakarékosságra és a környezetvédelmi szempontok betartására. A készházak tervezésekor a megrendelők elképzelését és anyagi lehetőségeit alapul véve a legújabb energetikai és kényelmi innovációkat alkalmazzuk. Legyen szó akár modulokból felépített családi házról, nyaralóról, irodáról, csarnokokról, edzőteremről vagy szaunaházról, az általunk kivitelezett acél- és faváz szerkezetes épületek ideálisak azok számára, akik a saját kényelmük és nyugalmuk mellett a környezet védelmét is szem előtt tartják, de mégis gyorsan és költséghatékonyan szeretnének álmaik otthonába költözni” – mutatott rá a modul- és gyorsházak által kínált további előnyökre a Proép-Technology Kft. vezetője, aki hozzátette: “Lehetőséget biztosítunk arra, hogy előzetes egyeztetést követően az érdeklődők felkeressék az épülő vagy korábban átadott családi házainkat, és személyesen győződjenek meg a minőségi kivitelezésről, illetve meghallgassák az építtetőink tapasztalatait.” (X)