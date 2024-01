Beltéri festés lépésről lépésre: ha magunk csinálnánk!

Lássuk tehát lépésről lépésre a beltéri falfestés menetét!

1. Szerezzük be a szükséges eszközöket

Természetesen először is ki kell választanunk a beltéri falfestéket, ami nem egyszerű feladat, hiszen rengeteg fajta és szín között válogathatunk. Ha megtaláltuk a tökéletes alapanyagot, még számos kiegészítőről kell gondoskodnunk: szerezzünk be takarófóliát a bútorok lefedésére, különböző méretű ecseteket, festőhengert és hozzá való tálcát, maszkolószalagot, néhány száraz törlőrongyot a fal megtisztításához és csiszolópapírt az egyenetlenségek eltüntetéséhez.

Ha nincs otthon, akkor gondoskodnunk kell egy létráról is, valamint érdemes higítót is vásárolni az esetleges festékfoltok eltávolításához. Ha nincs olyan ruhánk, amit nem sajnálunk, akkor a védőruházatról se feledkezzünk meg.

2. Készítsük elő a szobát

Ha van erre lehetőségünk, akkor távolítsunk el minden bútort és tárgyat a szobából! Ha ez csak nagy nehézségek árán sikerülhetne, akkor toljunk mindent a szoba közepére, ahol a legkevésbé lesznek útban, majd takarjuk le őket. A takarófóliát érdemes a padlóhoz rögzíteni, hogy semmi por ne juthasson be alá. Ezt követően a padlót is fedjük be a takarófóliával, a lámpaburákat pedig szereljük le a falakról.

Ha ezzel megvagyunk, fogjuk a maszkolószalagot, és ragasszuk körbe a konnektorokat, az ajtó- és ablakkereteket, illetve minden mást, amit nem szeretnénk véletlenül összefesteni.

3. Készítsük elő a falat

Mielőtt belekezdenénk a festésbe, nagyon fontos hogy minden érintett falfelületet alaposan tisztítsunk meg. Kezdjük ezt a műveletet a plafonnál, majd onnan haladjunk lefelé. Távolítsuk el a port, de ha egyéb szennyeződést találunk, azt is mossuk le. A festett falat érdemes csiszolópapírral átdörzsölni az apró hibák eltüntetése érdekében, így a később felvitt szín egyenletesebb lesz. Ez a művelet természetesen porral jár, így figyeljünk arra, hogy a portalanítást a csiszolás után végezzük el. Ha tapétázott a fal, azt is kaparjuk le, kivéve ha olyan festéket választottunk, mely a tapéta fedésére is alkalmas.

4. Alapozzunk

A festés megkezdése előtt mindenképpen érdemes az alapozással kezdeni: ennek az anyagnak az a feladata, hogy egyenletesebbé tegye a falfelületet és csökkentse annak szívóképességét. Így nemcsak a foltmentes eredmény biztosított, de kevesebb festékre lesz szükségünk, hiszen azt nem fogja a fal olyan nagymértékben magába szívni. Vannak olyan alapozók is, amik megszilárdítják a falfelületet, így elkerülhetjük, hogy a festés során a henger leszedje az előző festékréteget.

Miután az alapozás teljesen megszáradt, már bele is kezdhetünk a festésbe.

Fotó: 123rf.com

5. Fessük le a sarkokat

Első lépésben egy ecsettel fessük le a falak széleit, a sarkokat, a konnektorok és lámpakapcsolók széleit: minél kisebb a felület, annál kisebb méretű ecsetet válasszunk, így biztosan nem színezünk be véletlenül olyan részt, amit nem szerettünk volna.

6. Következzenek a nagyobb felületek

Most, hogy előkészítettük a falakat, kézbe vehetjük a festőhengert, amivel a nagyobb felületeken nemcsak időt spórolunk, de az eredmény is sokkal egységesebb lesz. Öntsünk ki a festékből a tálkába, majd mártsuk bele a henger teljes felületét. A felesleget itassuk le a tálka szélén: csak akkor emeljük el a hengert, ha a festék már egyáltalán nem csöpög.

Válasszunk ki először is egy 2-3 négyzetméteres területet, és koncentráljunk egyszerre csak erre. A festőhenger használatának legjobb módja az, ha ahelyett hogy függőleges csíkokat húznánk vele, cikcakkosan mozgatjuk, mintha egy W alakot formáznánk meg, majd lefestjük a kihagyott részeket is. Fontos, hogy ennek során a hengert ne emeljük el a faltól, és lassú mozdulatokkal vigyük fel a festéket.

Ha az első réteg teljesen megszáradt, és azt látjuk, hogy az nem takar megfelelően – általában ez a helyzet – akkor vigyünk fel még egy réteg beltéri falfestéket az előbbi módszer megismétlésével. Ha befejeztük a festést, egy ecset segítségével kijavíthatjuk a kisebb hibákat.

7. Távolítsuk el a maszkolószalagot

Amikor a festék majdnem teljesen megszáradt, távolítsuk el a korábban felhelyezett ragasztószalagokat. Ha megvárjuk a teljes száradást, előfordulhat, hogy a festékből is lehúzunk egy kis részt, ezt azonban könnyen korrigálhatjuk egy ecset és a megmaradt festék segítségével.

8. Élvezzük a munkánk gyümölcsét

Ha elkészültünk, nincs más hátra mint visszapakolni a bútorokat, feltakarítani az esetleges szennyeződéseket, és bele is kezdhetünk is a lakás újradekorálásába az új színhez illő stílusban.

Láthatjuk, hogy a beltéri festés nem ördöngösség, azt magunk is elvégezhetjük ha kellően felkészülünk, és elég elhivatottak vagyunk. Ezzel a módszerrel sokat spórolhatunk, ráadásul sokkal jobban fogjuk élvezni a lakásban töltött időt annak tudatában, hogy mi magunk végeztük el a munkát.