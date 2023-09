Hogyan ösztönözzük a gyermeket a sportolásra?

A sportolás megszerettetéséhez vezető legrövidebb út a kedvenc hobbikon, szabadidős tevékenységeken keresztül vezet. Nem az a lényeg ugyanis, hogy mit sportol – ebből sok szülő hajlamos presztízskérdést csinálni.

Fotó: Pixabay

A lényeg, hogy mozogjon, a többi apróság, mellékes. Például ha a gyermek imádja rúgni a bőrt, akkor egyrészt a https://sportano.hu/labdarugas oldalon megéri vele együtt körbenézni, így a reakciói is figyelhetőek, másrészt akkor felesleges más irányba terelni. Ha, tegyük fel, szimplán a futásért rajong, de a labdajátékokat különösebben nem kedveli, akkor szaladjon, rohanjon. Ez ennyire egyszerű!

Az már keményebb dió, amikor jóformán semmi nincsen, ami igazán mozgásba hozná, aktivitásra késztetné. Ekkor érdemes ötletelni, megnézni azt, hogy ha mondjuk játszik számítógépen vagy konzollal, akkor a játékok között előfordulnak-e sport típusúak? Mert ha igen, akkor ez is egy járható út lehet. Sokan így ismerkedtek meg a kosarazással vagy a labdarúgással. Meccsekre sem rossz taktika kimenni együtt. A közösen eltöltött idő értéke eleve felbecsülhetetlen, vagyis ha más haszna nem is, ennyi mindenképpen van a mérkőzésre járásnak. Ilyen célzott környezetben a gyerkőc reakciói is monitorozhatóak, és ha felcsillan az érdeklődés szikrája, akkor elképzelhető, hogy ezen a vonalon tovább lehet menni.

Sportolni – együtt?

Igen! Az is köztudott tény, hogy a gyermekek mindenekelőtt másolással tanulnak. Figyelik a környezetükben élőket, különösen a szüleiket, és megpróbálják leutánozni a viselkedésüket, a gesztusaikat, a mozdulataikat. Ha a szüleiktől azt látják, hogy a sport nem az életük része, akkor nekik sem lesz ez evidencia. Viszont ha rendszeressé válnak a közös sétálások, túrázások, biciklizések, azaz az együttes mozgás, akkor idővel ez normálissá, mondhatni természetessé alakul. Ha ez megtörténik és végbemegy, akkor onnantól kezdve nyert ügyünk van.

Fotó: Pixabay

A stílusos felszerelések is dobhatnak a hangulaton?

Természetesen! Ahogy a felnőtteknek sem mindegy, miben mutatkoznak testmozgás közben, úgy a gyerkőcöket sem hagyja hidegen a fellépésük. A https://sportano.hu/nok kategóriában olyan nőies, mégis sportos és funkcionális ruhadarabok fedezhetőek fel, amik hűen bizonyítják: a sportruházat laza, de divatos is egyben. Miközben a nagyfokú minőség sem lehet kérdéses.

A gyermekek a vásárlástól, vagy annak ígéretétől eleve hajlamosak belelkesedni, ha pedig kapnak valamit, akkor az onnantól kezdve hetekig igazi toplistás. Mindenhova azt akarják felvenni, sőt igazán le sem akarják venni magukról lehetőleg. Ezzel az ürüggyel például olyan sportfelszerelések is beszerezhetőek, amiket aztán használni „kell”, egyszerűen „muszáj”.