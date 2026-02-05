RETRO RÁDIÓ

Megfagynak az ukránok, miközben kihasználatlanul állnak az adományozott energiatermelő berendezések

Sok energetikai berendezés üzemen kívül áll Kijevben. Megfagynak az ukránok, nehéz telepíteni az adományozott készülékeket.

2026.02.05.
Megfagynak az ukránok, Moszkva energiaválságba taszította az országot az erőművek elleni szüntelen támadásokkal, és a polgárok fűtetlen, sötét otthonokban fáznak. A Kijevben élők mindennapjait az áram-, fűtés- és vízhiány határozza meg, miközben a tél a legkeményebb arcát mutatja. 

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy csak januárban mintegy 600 ezer ember hagyta el Kijevet. A háború előtt közel négymilliós város lakosságát ma körülbelül kétmillió főre becsülik. Makszim Timcsenko, a DTEK ukrán állami energetikai holding vezérigazgatója szerint az orosz támadások következtében az energetikai infrastruktúra folyamatos célpont, és ha ez így folytatódik, az ország működőképessége kerül veszélybe.

Ukrajna állítása szerint a túléléshez 1 milliárd dollár értékű energiaellátásra van szüksége. A szövetségesek tömeges felszerelések küldésével válaszoltak, a helyi hatóságok azonban nehezen tudják a hálózatra csatlakoztatni például a gázturbinákat és a mobil kapcsolt energiatermelő erőműveket,  mondta el több, a berendezések telepítésével foglalkozó szakember a Kyiv Independentnek.

Nincs összesítés arról, hogy mennyi berendezés van üzemen kívül, vagy ezek hol találhatóak. 

A fő aggodalom az, hogy a berendezéseket leszállítják, de túl sok időt vesz igénybe a csatlakoztatásuk vagy a telepítésük.

Egyes külföldi berendezések telepítéséhez és üzemeltetéséhez az ukrán technikusoknak képzésre van szükségük. Mivel azonban a külföldi szakemberek háború idején nagyrészt nem tudnak belépni az országba, csak távolról tudnak tanácsot adni az ukránoknak.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
