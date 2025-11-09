Kihagyhatatlan: Wittner Mária hagyatékából álló kiállítás készül a Terror Háza Múzeumban

Hamarosan mindenki számára megtekinthető lesz a Wittner Mária hagyatékából álló kiállítás a Terror Háza Múzeumban - tudatta Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó vasárnap a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben.

Nyitrai Zsolt: Wittner Mária hagyatékából álló kiállítás készül a Terror Háza Múzeumban Fotó: Máthé Zoltán

Nyitrai Zsolt: A hazánkhoz mindig legyünk hűek

Azt írta: a Terror Háza Múzeum és Magyarország kormányának közös munkája hozta el azt a lehetőséget, hogy Wittner Mária 1956-os forradalmár és szabadságharcos hagyatéka a múzeumba került. A csaknem ötezer tételből álló gyűjteményben megtalálhatók a börtönévek kézzel írott levelei, személyes és politikai dokumentumok, emléktárgyak, dísztárgyak, oklevelek, emlékérmek, festmények és könyvek is - közölte.

Nyitrai Zsolt a bejegyzéshez egy videót is csatolt, amelyben Schmidt Mária, a múzeum főigazgatója úgy fogalmazott: két dolog van, amit nekünk megtanított Marika. "Az egyik az, hogy a hazánkhoz mindig legyünk hűek, és hogy a keresztény értékeket képviseljük" - mondta.

Németh Szilárd, a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos a videóban azt mondta: Wittner Mária 2006-ban arra figyelmeztette a Fideszt, hogy "nagyon rá kéne kapcsolni, mert abból nagyon nagy baj lesz, hogyha a forradalom 50. évfordulóját majd a kommunisták fogják ünnepelni". Hozzátette, "aztán meg is tapasztalhattuk".

A videóban Nyitrai Zsolt kijelentette, büszke arra, hogy személyesen is ismerhette Wittner Máriát. Elmondta, a forradalmár szabadidejét nagyon sokszor azzal töltötte, hogy kézzel hímzett magyar zászlókat.

A főtanácsadó ismertette, Wittner Máriának ezzel az volt a célja, hogy minél több iskolába el tudjon jutni és személyesen tudja elmesélni 1956 hiteles történetét. Hozzátette, azt kívánja, hogy a Terror Háza Múzeumba érkezett hagyatékot minél több fiatal meg tudja tekinteni - írja az MTI.