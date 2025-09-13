Pikó Andrással fotózkodik a józsefvárosi független jelölt

Pikó András baloldali polgármesterrel kezet fogva pózol Oláh József önmagát függetlennek valló jelölt, aki maga is indul a szeptember 21-ei józsefvárosi választáson. Mint arról beszámoltunk, Oláh József azzal hívta fel magára figyelmet, hogy megválasztása esetén a Diószegi utca 18. szám alatt található romos házak üres lakásaiba költöztetné a barátait, kollégáit.

Megválasztásom napjától megígérem minden kedves lakosnak, hogy ezek a lakások nem lesznek üresek, mert én ezt nem fogom engedni és nem fogom hagyni. Rengeteg gyerekkori barátom, ismerőseim, kollégáim ezzel küszködnek a mindennapok élhetőségével, hogy albérletet kell fizetni, miközben látható, hogy rengeteg üres lakás van.

– fogalmaz a Facebook-oldalára feltöltött videóban Oláh József. „Kis szépséghiba”, hogy a Diószegi utcában a romos házakat, köztük a 18-as szám alatt lévő lakásokat is, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem veszi majd birtokba...

