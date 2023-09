Idén ősszel ezek a ruhák diktálják a divatot

Bár véget ért a nyár, és lassan elbúcsúzhatunk a nyári ruhák kavalkádjától, nem kell elbúcsúzni, az idei ősz ugyanis tartogat meglepetéseket. Idén ugyanis blézer-központú lett a divat. Ezt a ruhát pedig nagyon kreatívan lehet hordani, tele lehetőséggel. A férfiak pedig imádni fogják a női ruhákat.

1. A megunhatatlan: a laza fekete

Úgy tűnik, az időjárás is kedvez most ennek a szettnek, bátran villants shortban és blézerben. Fekete az alaptrend, de bármilyen színben felveheted. Alatta pedig szürke, vagy fehér pólót, és inget is viselhetsz, így nem fog elmaradni a várva várt eredmény.

Az elegáns blézer csinos és egyszerre komoly viselet is /Fotó: Pexels.com (Képünk illusztráció)

2. Nőies, de komoly is: az elegáns stílus

Nagyon csinos és nőies lehetsz egy-egy elegáns blézerben és a hozzá színben vagy mintában passzoló nadrágban. Alatta pedig már számtalan pólót, inget, vagy fűzőt viselhetsz, a kombinációk száma végtelen. Játszani tudsz azzal is, hogy a munkahelyre egy diszkrétebb felsőt választasz, a kikapcsolódás során pedig valami vadabb, kevesebbet takaró kiegészítőt.

3. Fiatalos lendület: a mintás szett

Vagány, mégis ad egy igazán kellemes stílust ad, ha a szetted egy szolidan mintás lezser kosztüm. Hozzá egy-egy kis táska, és egy különleges cipő, vagy akár magassarkú, és kész is a bárhova felvehető ruhaköltemény.

Ezzel a kosztümmel aztán tényleg bármit fel lehet venni /Fotó: Pexels.com (Képünk illusztráció)

4. Erre nem gondolnál: a nyár végi, szexi lila kombináció

Idei nagyon divatos a rövid fazonú blézer, és az apró rövidnadrág kombinációja. A lila szín még tesz egyet rá a lapáttal. Melyik férfi ne fordulna meg utánad, ha ebben a szettben sétálnál végig az utcán?

5. Vaduljunk kicsit: a kiscsizmával bármi feldobható

Semmi kétség, hogy egy rövid csizma még tetézi a szettedet. A blézer és szoknya párosa aztán tényleg mindent visz!