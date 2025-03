PénteK13 – FG-4 tribute zenekar: Illés 60 – Fonográf 50+1 koncert

„2006-ban, közel 300 sikeres Beatles Tribute Show után, a The Black Birds zenekarral, elegendő erőt éreztünk magunkban, hogy valóra váltsuk másik álmunkat, hogy ezt a hatalmas – a Nemzeti Kulturális Örökség részét képező – ILLÉS és FONOGRÁF életművet színpadon életben tarthassuk. Megalakulásunk óta rengeteget zenéltünk már Magyarországon és határainkon túl is, de nagyon büszkék vagyunk rá, hogy számtalan közös koncertet adhattunk Szörényi Leventével, Móricz Mihállyal és Bródy Jánossal is.

Az FG-4 célja, hogy koncertjeinkkel megidézzük a legendás ’60-as, ’70-es évek magyar zenei világát, a sárga rózsa illatát és a felejthetetlen dalokat. Mert a dalok addig élnek, amíg emlékezünk rájuk, s azt a legnagyobb tisztelettel és szeretettel tesszük a mai napig is!”

Időpont: március 14. 20.30

Helyszín: Angyalföldi József Attila Művelődési Központ (Budapest, József Attila tér 4, 1131)

Belépődíj: Első szektor: 6500 forint, második szektor: 5000 forint