Buga és Barka kalandjai a múzeumban - MÉTA Matiné

"Barangoljunk együtt a Néprajzi Múzeum hatalmas kiállításában, ahol segítségünkre lesz ez a két kis figura! Hogy nem ismered még őket?! Ő itt Buga, a kutya, ő pedig Barka cica! Segítenek nekünk eligazodni a tárgyak sokszínű világában. Hol rímelve, hol pedig eljátszva mutatják meg nekünk, hogy mire is használták régen ezeket a tárgyakat. Lesz köztük ismerős, és lesznek közte furcsa, már-már bizarr tárgyak is! Mire jó egy seprű, hova repít a sámánének, és minek rakjuk a gombát a zokniba…? Nyomozunk, játszunk, és egy kicsit még tanulunk is! De csak kicsit!"

Fotó: Facebook

Téma: Varázslencsék nyomán

Időpont: november 23., 10.30-12.30

Helyszín: Néprajzi Múzeum (Budapest 1146, Dózsa György út 35.)