Autumn leaves – Tóth Dániel és Ganyi Róbert jazzestje

Műsor:

Autumn Leaves (Joseph Kozma - Johnny Mercer)

My Foolish Heart (Victor Young - Ned Washington)

On the Sunny Side of the Street (Jimmy McHugh - Dorothy Fields)

How High the Moon (Morgan Lewis - Nancy Hamilton)

Fly Me to the Moon (Bart Howard)

I've Got You Under My Skin (Cole Porter)

What a Wonderful World (Bob Thiele - George David Weiss)

I Can't Give You Anything but Love (Jimmy McHugh - Dorothy Fields)

Cheek to Cheek (Irving Berlin)

New York, New York (John Kander - Fred Ebb)

Have You Met Miss Jones? (Richard Rodgers - Lorenz Hart)

Közreműködik:

Tóth Dániel (ének)

Ganyi Róbert (zongora)

Tóth Dániel énekes, zenész. Zenei pályája 2011-ben kezdődött, amikor elnyerte a Szombathely hangja címet. 2015-ben az Egri Bárzenész Találkozó fődíját, a Trilla-díjat vehette át. 2016-ban a Savaria Szimfonikus Zenekar Hollywood Classics koncertsorozatának szólistája volt. 2018-ban a Podium Wien bécsi zenei verseny énekes/dalszerző kategóriájának harmadik helyezettje lett. 2019-ben énekelt Marianne Mendt, az ismert osztrák színésznő és énekesnő által rendezett MM Jazzfesztiválon. 2020 óta a Hanság Big Band szólóénekese. 2021 novemberében a TEDxYouth Budapest egyik előadója volt. 2021-ben jazzének, 2023-ban pedig jazzének-tanári szakon szerzett diplomát Bécsben, jelenleg a budapesti Zeneakadémia jazzének-művész mesterképzésének hallgatója.

Ganyi Róbert jazz-zongorista a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem BA jazz-zongora tanszakán diplomázott 2024-ben. Többek között Tóth Dániel zenekarában zongorázik, emellett dolgozik szállodai és stúdiózenészként, és oktatással is foglalkozik. 2015-ben és 2016-ban is felvételt nyert a Snétberger Zenei Központba. 2022-ben a Zeneút Tehetségkutató döntőjébe jutott.

A belépés ingyenes, de a részvételhez előzetes regisztráció szükséges. Regisztrálni a [email protected] e-mail-címen vagy a (06-1) 411-5011-es telefonszámon lehet a résztvevők létszámának megadásával.

Időpont: 2024. október 3., 18 óra

Helyszín: FSZEK Ötpacsirta Szalon, 1088 Budapest, Ötpacsirta utca 4.