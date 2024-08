Vigadó Piano – a komolyzene szerelmeseinek: „Játszd újra Sam!”

„Csatlakozz hozzánk a Szent István-napi rendezvénysorozat keretében a Vigadó téren!” – invitálnak a szervezők a nem mindennapi eseményre, melyre ingyenes belépést biztosítanak.

Fotó: facebook

Augusztus 19.,

14:00 - 14:50

„Játszd újra Sam! – Filmzene korszaktól függetlenül”

Cséki Kálmán - szóló zongora, Alapító Tag

15:00 - 15:50

„Szép esténk lesz majd, ha megöregszünk… - Horváth Jenő, Seress Rezső, Orlay Jenő «Chappy», Fényes Szabolcs, Szabó József szerzeményei, 40-es, 50-es évek nagy magyar slágerei”

Nyári Gyula – zongora, elnök, Alapító Tag, Orbán György – bőgő

16:00 - 16:50

„Műfajtól függetlenül, ahogy a vendég kéri! Kívánságóra – Korszaktól függetlenül a közönség összetétele alapján”

Darvas Tamás – szóló zongora, Alapító Tag

17:00 - 17:50

„Azért vannak a jó barátok… - Máté Péter, Szécsi Pál, Cserháti Zsuzsa, a 70-es 80-as évek ismert magyar slágerei”

Fűzy Gábor - szóló ének, zongora, Tiszteletbeli Tag

18:00 - 18:45

Tangó est django stílussal fűszerezve

Rigó Ferenc – zongora, Alapító Tag, Ökrös István – hegedű, Orbán György – bőgő

19:00 - 19:45

Volt egyszer egy Amerika – Slágerek a tengerentúlról…

Cséki Kálmán – zongora, Alapító Tag, Nina Josephs – ének, Orbán György – bőgő, Lakatos Pecek András – dob

20:00 - 20:45

„Timeless grooves from the 70s to now”

Neumann Balázs – zongora, Botos Zsolt – gitár, Oláh Péter – basszusgitár, Szombati Máté – dob, Riz Laura – ének

21:00 - 22:00

Szőke Nikoletta és Berki Tamás duó

Lakatos Pecek László – zongora, Alapító Tag, Orbán György – bőgő, Lakatos Pecek András – dob

Helyszín: Vigadó tér, Budapest, 1052