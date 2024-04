„Éltem egyszer én…” – Márai és a vers – Márai-estek

Hirtling István színművész és Mészáros Tibor irodalomtörténész, Márai-kutató estjein nem pusztán részletek hangzanak el a Márai-életműből, hanem különleges és alig ismert információkat tudhat meg a közönség az örökérvényű szerzőről.

Fotó: Karasz

Nagyon ritkán hallunk a lírikus Márairól, pedig életművében hangsúlyos szerepet kapott a költészet is. Mielőtt elhagyta Magyarországot, több jelentős verset írt, ahogy később az emigrációban is. A legismertebbek közé tartozik az Olaszországban született Halotti beszéd, amely első emigrációval kapcsolatos verse volt, és a Mennyből az angyal című alkotás, utóbbival New Yorkból üzent a magyaroknak a 1956-os forradalom leverése után.

Közreműködnek:

Mészáros Tibor történész

Hirtling István színművész

Tárkány-Kovács Bálint cimbalomművész

Időpontok: április 15. 19.00

Helyszín: Várkert Bazár (Budapest, Ybl Miklós tér 4.)

Belépőjegy: 3500 forint