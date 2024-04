Aranyalma zenebölcső - Játék és muzsika tiszta forrásból!

Babáknak tipegőknek, kisovisoknak.

Akinek nincs (még) Tündérbölcső játszócsoportos bérlete, várjuk előre bejelentkezését: [email protected] vagy +3630/207-8029

Fotó: Facebook

Foglalkozás vezető: Gebri Bernadett: népzenész, előadóművész, zenepedagógus és énektanár, öt gyermekes édesanyja.

Az évkör rendjéhez, jeles napjaihoz igazodó, dalokat, rigmusokat, mondókákat, babusgató-ringató dallamokat, népi gyermekjátékokat ismerhettek meg a közel egy órás találkozásainkon. Megtanulunk belehelyezkedni a csend és a hangok világába, s a dallamokon keresztül a máig élő hagyományos magyar népi kultúrával és hangszetekkel találkozunk.

Gyermekeink életüknek ebben a szakaszában a lényeget ragadják meg, a dalok, mondókák, mozgásos játékok ritmikussága segíti őket a világ tagozódásának és önmaguk test-tudatának megismerésében, a természet ritmusával való összhang megteremtésében, képzeletviláguk és anyanyelv-ismeretük kiteljesítésében.

Miként a játék, úgy a zene is önfeledt állapotra hangol, nyugalmat és örömet ad és kedvet ébreszt a szülők számára is a mindennapi énekléshez, ilyen módon is erősítve az anya-gyermek kapcsolatot.

A foglalkozások díja: 2500 forint/gyermek

Testvérkedvezmény: 5 százalék

Kísérő szülőknek, nagyszülőknek a belépés díjtalan. A belépő csak a foglalkozásra érvényes!

Időpont: április 2., 9.45

Helyszín: Tündérkert Közösségi Tér és Tündérbölcső Családi Központ (Budapest, Szarvas Gábor út 2/b, 1125)