Különös tájakon: Fehéroroszország – nem is fehér, de nem is orosz

Előadó: Dr. Szegedi Andrea

„Van egy ország, ami szinte karnyújtásnyira van, de alig ismerjük. Sokan még azt sem tudják, hogy ez egy önálló ország. Pedig rengeteg csodát rejt, messze több van benne, mint a hozzá kötődő sztereotípiák. Nem lehet unalmas az az ország, ahol Lee Harvey Oswald szerelmes lett, ahol Münchhausen bárót örök nyugalomra helyezték, és ahol szellemlovasok vágtatnak a végtelen mocsárba.

Határozottan nem politikáról akarok beszélni, a sztereotípiákon túli mindennapokat szeretném megmutatni. Azt, ami nem látható addig, amíg személyesen nem mész oda. Ha azt hiszed, hogy semmit nem tudsz Belaruszról, akkor azért gyere el, hogy meggyőzzelek arról, ez messze nincs így! Ha már jártál ott, kíváncsi vagyok a véleményedre.”

Szegedi Andrea vagyok, családi gyökereim sokkal inkább északra és nyugatra nyúlnak, mégis középiskolás korom óta vonz az egykori Szovjetunió. Először az orosz irodalom ejtett rabul, valójában a nyelvet is ezért tanultam meg. Aztán megadatott, hogy közel tíz évet Moszkvában és két évet Minszkben éljek és dolgozzak. A munkám miatt is sokat utaztam a térségben, de a szabadidőmben is igyekeztem a lehető legtöbbet felfedezni. Jártam Oroszország legszebb tájain, hajóztam a Bajkál-tavon, túráztam az Altáj-hegységben, láttam a jellegzetes lakótornyokat Ingusföldön. De eljutottam Kazahsztánba, Azerbajdzsánba, Grúziába is. Mégis Belarusz az, ahol leginkább otthon éreztem magam. Hamar rájöttem, hogy Minszk az én városom. Máig emlékszem, ahogy fokozatosan belesimultam az ottani slow life-ba. Máig magamban hordozom a parkok csendjét, futás közben a sirályok és a kacsák hangját, az őszi ködöt, a lakásom fapadlójának a nyikorgását."

Belépő: 1 500 forint

Regisztráció szükséges: mkvmuzeum@gmail.com, vagy telefonon: +36 1 375 6249

Időpont: március 13., 18.00

Helyszín: Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum (Korona tér 1, Budapest 1036)