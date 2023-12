Két rövid egy este - MADOKE Kedd Filmklub

Paczolay Zsófia: Szabadkikötő (2022, 25 perc). A film főszereplője József, aki több mint 30 éve Budapest legnagyobb, még ma is működő gabonasilójában dolgozik. Lakhelye a szerkezet mellett, egy konténerházban van, az ablaka előtt folyamatosan húznak el teherautók és vonatok. Paczolay Zsófia 25 perces kisfilmjében József munkáját követi, ahogy szinte búvárként ereszkedik le naponta a tíz emelet mély silókba. A fizikailag is rendkívül megerőltető munkára a férfi egészsége is rámegy, de ő a nehéz körülmények ellenére is ragaszkodik hozzá, szerves részévé vált a környezetének.

Fotó: Facebook

Gyimesi Anna: Falling (2023, 17 perc) című diplomafilmje az anyai sorsot helyezi középpontba.

A vetítést beszélgetés követi az alkotókkal.

Az eseményre a belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Időpont: december 12., 19.00

Helyszín: MáraiKult (1013 Budapest, Krisztina tér 1.)