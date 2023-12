Kastélyok, várak, legendák – Drakuláról is szó esik

Az előadással egybekötött naptárbemutatón nemcsak Szalai Katalin naptára fog mesélni, hanem Görbe Márk művészettörténész is, aki a naptárlapokon ábrázolt kastélyokhoz, várakhoz kapcsolódó történelmi eseményeket, legendákat, hiedelmeket fogja a tőle megszokott, egyéni stílusában ismertetni. Felidéződik Segesvár kapcsán Drakula alakja, Erzsébet királyné emléke a gödöllői Grassalkovich-kastély apropóján, illetve Nádasdy Ferenc „örök szerelme” is a nádasdladányi kastély történetét áttekintve. De a nemrég megújult tatai Esterházy-kastély, a diósgyőri vár, sőt a füzéri vár is rejt titkokat és legendákat, melyeket megismerhetnek az előadás résztvevői és a naptár birtokosai.

Fotó: Facebook

Az eredeti formájában kézzel festett és illusztrált egyedi naptár nyomtatott példányai a rendezvényt követően meg is vásárolhatók az alkotójától, Szalai Katalin kódexíró-oklevélgrafikustól, aki az előadáson mesélni fog arról is, hogyan készül egy ilyen különleges naptár, milyen munkafázisok előzik meg, mi alapján lettek a lapokat díszítő motívumok kiválasztva, és hogyan került sor a megalkotásukra. Szalai Katalin ezzel a műalkotással – saját bevallása szerint – szeretne „a többi boltban kapható naptárhoz képest – eltérőt, újat, eredetit adni, mely kedvet csinál sokaknak az ábrázolt várak és kastélyok meglátogatására”. Görbe Márk naptáráttekintő előadása is hasonló céllal bír – kalandozzunk hát velük együtt a múltban, történelmi váraink és kastélyaink érdekes világában!

A belépés díjtalan, de a korlátozott férőhelyek miatt regisztrációhoz kötött.

Regisztrálni a szebelledi@eotvos10.hu címen lehet maximum két fővel.

Időpont: december 7., 18.00

Helyszín: Eötvös10 (1067 Budapest, Eötvös utca 10.)