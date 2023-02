Müpa Filmklub: Interjú (Intervista, 1987)

„Már csak azért is, mert aki nem látott legalább egy-két Fellini-filmet, sokat nem fog megérteni a számtalan utalásból. Látszólag egy becsületes televíziós portréfilmmel van dolgunk, amelyet a történet szerint egy japán tévétársaság forgat. Csakhogy a főcímen nyoma sincs japánoknak, viszont a produkciót jegyző Rai Uno az olasz közszolgálati televízió egyes csatornája. Meg aztán hogy is van az, hogy a Mester a róla készülő portréfilmet saját maga rendezi? Gyanús.

Több mint gyanús…

Fotó: Facebook

De a sorozat eddig bemutatott darabjaiból is kiderülhetett, hogy egy szavát sem hihetjük Fellininek. Javíthatatlan tréfacsináló. A filmjeiben gyakran idéz olyan „vendégszövegeket”, amelyeket ő talált ki: soha nem létezett játékfilmeket, a valósággal beszélő viszonyban sem álló híradókat, áldokumentumokat, kitalált termékek reklámfilmjeit. A vásznon rendszeresen felbukkannak a fotográfusok, a filmesek, a televíziósok. Hogy ők mit is rögzítenek? Amit láttatni akarnak. És miért is lennének ezek hitelesebb dokumentumok, mint a becsületes fikció? Miben különböznek Fellini tréfái a napjainkat legyűrő álhírektől, kamuvideóktól? Először is abban, hogy Federico Fellini minden alkalommal leleplezi önmagát. Másrészt pedig azért, mert a vásznon, képernyőn megjelenő valótlanságok attól válnak múlhatatlanul fontossá, ahogyan Fellini karakterei reagálnak rájuk. (Addig fityeg egy gigantikus karácsonyi csülök a vasútállomáson, míg Pippo – a film végén – nem gondolja úgy, hogy ennie kellene egy kis csülköt.)

Az egész világ azért liheg, hogy lencsevégre kaphasson egy sztárt, egy prominenciát, egy celebritást. Nos, ha a mélyen tisztelt nagyérdemű erre vágyik, megkapja. Hogy ezekben a helyzetekben hol is áll Fellini – a kamera előtt vagy mögött –, könnyen eldönthető. Egyik oldalon sem. Leginkább ott ül velünk a varieté, a mozi nézőterén, a képernyő előtt. Közénk tartozik. Hozzánk tartozik.”

Olasz nyelven, magyar felirattal.

A vetítést megelőző és az azt követő beszélgetés magyar nyelven zajlik.

Időpont: február 27. 19.00

Helyszín: Müpa Budapest