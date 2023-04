Változás jön! Bejelentést tett a Lidl

A Lidl Magyarország a hetente megújuló, az áruházlánctól megszokott szuper akciós ajánlatokon felül a grillszezonra is mindig kiemelten készül. Ennek köszönhetően folyamatosan bővíti szezonális grillhús kínálatát és nagy hangsúlyt fektet arra, hogy azok kiváló minőségűek legyenek, és hogy minél nagyobb arányban magyar beszállítóktól érkezzenek. Ennek köszönhetően a szortiment döntő többsége hazai termék, amely nem csak a kiváló minőségre jelent garanciát, de a magyar gazdaság szempontjából is előnyös.

„Vállalatunk elkötelezett az iránt, hogy széles, magas minőségű, ugyanakkor kedvező árú kínálattal várjuk vásárlóinkat. Nincs ez másként a grilltermékekkel sem, így az idei szezonra az eddigieknél jóval szélesebb, a tavalyihoz képest 70 százalékkal nagyobb szortimenttel készülünk. Több, mint 50 különböző grillhússal és húskészítménnyel kedveskedünk vásárlóinknak, melyek között összesen 32 féle csirke, sertés és marhahús, valamint a halak is megtalálhatóak lesznek. Mindezek mellett 19 húskészítmény is színesíti a kínálatot, így biztosan mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbbet.”

– mondta Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője.

Minden évben nagy népszerűségnek örvendenek a különféle grilltermékek. Tavaly a Lidl áruházakban a Grill&Fun saját márkás termékcsaládhoz tartozó sertés grillkolbász partymix, a sertés grillrudacskák, a mini grillkolbászok és a sertés grillkolbász különösen népszerűek voltak. Utóbbiból idén újféle, fokhagymás és szarvasi ízesítés is elérhető lesz. A grillkolbászok olyannyira kedveltek, hogy idén a kínálat több mint harmadát - összesen 19 termék – ezek teszik ki.

A vállalat törekszik arra, hogy minden fogyasztói igényt kiszolgáljon, így a szárnyas húsok között megtalálhatóak lesznek a különféle marinádozott csirke- és kacsamellfilék, csirkeszárnyak és combok, de csirkecombsaslik, pulyka grillkolbász és csirke hamburger is színesíti a választékot. A sertés és marhahúsokből készülő grill termékek esetében szintén gazdag kínálatból válogathatnak a vásárlók. A grillkolbászok mellett többek között grillhurka, sűtőkolbász, csevapcsicsa, marinádozott sertéstarja és sertéskaraj, magyaros ízesítésű császárszalonna és marhacomb is megtalálható lesz, de a különlegességre vágyók a Wagyu marha hamburger húspogácsát is választhatják. Idén szintén újdonságként bekerültek a kínálatba a tenger gyümölcsei is, így a grill lazacfilé, a füstölt lazac filé, a garnélanyárs, a kardhal filé és a hekk medalion is.