Időjárás: nagyon durva, mi érkezik, ők vannak a legnagyobb veszélyben

Akik tudják, hogy érzékenyek a hidegfrontra, jobb, ha elővigyázatosak, hiszen a lehűlés hatására emelkedhet majd a vérnyomásuk, ami különféle problémákat, így például szédülést is okozhat. A vércukorszintre is érdemes figyelni, hiszen ez is azon múlik, hogy ki mennyire érzékeny a hidegfrontra!