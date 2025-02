Az elmúlt napok időjárása alapján talán te is arra következtetsz, hogy hamarosan visszatér a zord, hideg, rideg tél Magyarországra. Ebben részben igazad is van, most azonban azt is megtudhatod, mennyire hűvös lesz a nappal, valamint az éjszaka és mennyire sok mindentől kell tartanod, ha egy kicsit is érzékeny vagy az időjárás változásaira.

Visszatér a zord, télies időjárás Magyarországra Fotó: Köpönyeg

Komoly lehűlési hullám indult meg, ennek köszönhetően vasárnap estétől komoly fagyokra kell számítanunk

– hívta fel a figyelmet dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója, aki szerint az első februári hét elején akár mínusz 10 fok alatti fagyokra is számítani kell az ország egyes területein. A szakember szerint nem lesznek könnyűek a következő napok.

A vasárnapi nap folyamán már megindul a lehűlési folyamat, mely tartósan érvényesülő, egyre erősödő, hidegfronti jellegű hatásokkal jár

– folytatta a meteogyógyász, miközben a hamarosan megtapasztalható valódi télről beszélt. A várható nappali hőmérsékletek a februári hőmérsékleteknek felelnek meg, viszont az éjszakai hőmérsékletek az ilyenkor megszokott alatt vannak. A zord hideg pedig komolyan megterheli a nyálkahártyánkat és a periferiális ereket is beszűkíti.

A vérnyomás emelkedése, a szív terheltsége, az infarktus, a sztrók gyakorisága, a szívelégtelenség, a görcsös folyamatok felerősödése, a fáradékonyság, a feszültség érzete, az idegeskedés, a szorongásos panaszok mind olyan tünet, amelyekből most kijut az arra érzékenyeknek

– fogalmazott a meteogyógyász a vasárnapot követő időszak hatásai kapcsán.

Ilyen időjárást hoz a februári tél

A Köpönyeg előrejelzése szerint hétfőn a középső tájakon párásan, ködösen indulhat a reggel, akár hó is szállingózhat, majd napközben itt felhősebb maradhat az ég, másutt viszont sok napsütésre számíthatunk. Az északi szél a Nyugat-Dunántúlon és a Tiszántúlon élénk lesz. Hajnalban –8 és –1 fok közé hűl a levegő, kora délután pedig 1-7 fok várható.

Kedden a helyenként párás, ködös reggelt követően ragyogóan napos, száraz időre készülhetünk. Keleten néhol még élénk lesz az északi szél. Csípős lesz a reggel, –9, –3 fok valószínű, és a fagyzugokban ennél hidegebb is lehet. Napközben legfeljebb 2-6 fok ígérkezik.