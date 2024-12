Micsoda advent: négy vármegyére adtak ki riasztást

Ezt a pénteket biztos, hogy nem az időjárás miatt fogod szeretni! A ködös reggel után túlnyomóan borús időjárással zárjuk a hétköznapokat. Észknyugat felől gyre többfelé érkezik csapadék, ami miatt a hegyekben havazás, havas eső, míg máshol eső valószínű. A szél megélénkül, a Fertő térségében és a Kisalföldön megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet a fagyos hajnal után 1-6 fok között várható.

Csapadékos lesz a péntek (Fotó: Köpönyeg)

S ez még csak a kezdet! A hétvégére sem várható jobb prognózis, szombaton és vasárnap ugyanis ugyanígy borult, szeles idő várható. A hétvége első napján leginkább reggel várható eső, havas eső, ónos eső, sőt északkeleten hószálingózás is. A felhőzet átmenetileg délnyugaton elvékonyodhat, ám délután újra vastagodni kezd. Addig egy kis napsütés előfordulhat. A hajnali -4 fok napközben akár 10 fokig is emelkedhet, bár északkeleten hűvösebb idő várható.

Advent második vasárnapján végig erősen felhős, borult lesz az ég, amiből több helyen eső várható. Az Északi-középhegységben havas eső, vagy havazás is előfordulhat. A szél továbbra is sokfelé élénk lesz, néhol viharossá is válhat. A hőmérséklet a hajnali mínuszokat követően 3-10 fok között alakul majd, ráadásul aHungaroMet elsőfokú riasztást adott ki az alábbi négy (Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém, Zala) vármegyére eső miatt a következő figyelmeztetéssel:

24 óra alatt több mint 20 mm csapadék hullhat.