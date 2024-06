Nem kegyelmez az időjárás: kiadták a legmagasabb fokú riasztást

Az időjárás előrejelzés szerint a mai napon, a többórás napsütés mellett, megnövekszik a gomolyfelhőzet is, és főleg a reggeli, illetve esti órákban fordul majd elő szórványosan zápor, zivatar. A szél északnyugatira fordul és megerősödik, mialatt 29 és 35 fok közötti értékeket mérhetünk.

A mai időjárás / Fotó: Köpönyeg.hu

Kiadták a veszélyjelzést: több vármegye is riasztást kapott

A HungaroMet Nonprofit Zrt. veszélyjelzésében több vármegyére is citromsárga, illetve narancssárga riasztást adott ki a zivatarok miatt, de egyes területeken felhőszakadásra is fel kell majd készülni. Felhívták a figyelmet a magas középhőmérsékletre is: emiatt szintén sok vármegye kapott citrom- vagy narancssárga riasztást, Békés, valamint Csongrád-Csanád vármegyére pedig kiadták a legmagasabb fokú riasztást.

Több vármegye is riasztást kapott / Fotó: met.hu

Ez várható az elkövetkezendő napokban

Vasárnap reggelig többfelé fordul elő zivatar, zápor. Később sok napsütés várható, de délutántól ismét magasra törnek a gomolyok, és elszórtan újabb zápor, zivatar fordul elő. 32 fok körüli kánikula lesz.

Hétfőn és kedden sok napsütésre van kilátás, de elszórtan zápor, zivatar előfordulhat mindkét nap. 30-32 fok körül alakul a hőmérséklet - írja a Köpönyeg.