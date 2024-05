Bőrig ázunk: négy vármegyére is másodfokú riasztást adtak ki

Ha még egyszer kiejti valaki a száján, hogy májusi eső aranyat ér...! Idén valószínűleg egyetlen hónapban sem esett annyi csapadék, mint idén májusban, pedig ebből a hónapból még hátravan jó tíz nap! Ráadásul a folytatás sem lesz csapadékmentes. Sőt!

Fotó: Varga György

A HungaroMet honlapján a következő három napra az egész országra elsőfokú riasztást adtak ki zivatar miatt. Ez alól kedden ugyan akad néhány kivétel, ugyanis Baranya, Somogy, Tolna és Zala vármegyére másodfokú riasztást adtak ki zivatar miatt! Ezeken a területeken hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani, ráadásul a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, illetve jégeső is!

Fotó: met.hu

Lássuk, mi várható a következő napok időjárásában a Köpönyeg.hu meteorológiai portál prognózisa szerint!

Kedden gyakran lesz gomolyfelhős az ég, de kevés napsütés is lehet. Elszórtan fordul elő zápor, zivatar. A délkeleti szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. 22–27 fok várható.

Szerda többfelé valószínű zápor, zivatar, sőt néhol tartósabb eső is lehet. 17 és 27 fok között változik a hőmérséklet.

Csütörtökön napos, gomolyfelhős időre van kilátás, ugyanakkor szórványosan továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. Az északnyugati szél egyre jobban megélénkül. A csúcsérték 24–25 fok körül alakul.