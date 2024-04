Időjárás: Három részre szakad az ország, kiadták a riasztást

Bár pár órára szinte mindenhol kisüt ma a nap, a Salgótarján-Szeged vonal szélesebb sávjában eső, zápor, néhol zivatar is valószínű. Emiatt a HungaroMet elsőfokú figyelmeztetést adott ki 7 vármegyénkre, ahol elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, de esetenként jégeső is előfordulhat. A csapadékos idő ráadásul egész jövő héten velünk marad.

A Köpönyeg előrejelzése szerint az Észak-Dunántúlon és az északkeleti tájakon is megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 9 és 16 fok között alakul, északnyugaton lesz a leghűvösebb idő. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 6 fok között várható, de az Északi-középhegység szélvédett, kevésbé felhős helyein gyenge fagy is lehet, miközben nem is oly rég még sorra dőltek a melegrekordok.

Az orvosmeteorológus szerint gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. Ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epilepsziás rosszullétek gyakorisága is megnőhet – figyelmeztet Pukoli Dániel.