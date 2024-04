Strandpapucs után hótaposó: újabb fordulat az időjárásban

Rekordokkal búcsúzik a nyárias idő: a hét elején ismét megdőlt a hajnali és napi országos melegrekord, miután Kiszomboron 31,4 Celsius-fokot mérték, éjszaka pedig Pécsen nem tudott lehűlni a levegő 18,3 fok alá.

Grafika: koponyeg.hu

Ehhez képest igencsak mellbevágó volt a kedden betört hidegfront, amely jelentős mennyiségű csapadékot is hozott, ami a magasabban fekvő tájakon hó formájában hullott: a Balatontól északra fekvő Hajag-tetőn, a Nagy-Hideg-hegyen, valamint a Mátrában is havazott. A vastagabb frontális felhőzet délkelet felé araszol, majd északnyugat felől elkezd szakadozni, így szerdán hazánk nagyobb részén hosszabb-rövidebb időre már kisüt a nap. A keleti országrészben azonban továbbra is felhős marad az idő, délutántól elsősorban a Salgótarján-Szeged vonal szélesebb sávjában, valamint a nyugati határszélen alakulhatnak ki zivatarok, jégdara záporok, egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. A zivatarveszély miatt két legnyugatibb vármegyénkre adott ki elsőfokú figyelmeztetést a HungaroMet. A Köpönyeg előrejelzése szerint a hideg, esős idő egészen a jövő hét végéig kitart.

Grafika: met.hu

Az orvosmeteorológus szerint erős hidegfronti hatás terheli szervezetünket. Ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptikus rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei felerősödhetnek – figyelmeztet Pukoli Dániel.