Eperkrémdesszert: 100% gyümölcstartalom a saját levével – chiával vagy joghurttal!

Itt az idei magyar eper, ráadásul már nagyon finom zamatos. Kár is lenne ez még süteménybe tenni, inkább együnk belőle, amennyit csak tudunk – így „a la nature”! Amit már nem bírunk megenni, azt pedig szépen megmosva, csumátlanítva és egészben tegyük műanyag dobozokba, és irány a mélyhűtő, hogy gondoljunk az őszi-téli napokra is. Ha mindenáron szeretnénk valami desszertféleséget is készíteni, akkor sem muszáj rögtön egy hagyományos süteményt csinálni, és begyújtani a sütőt. Gyártsunk például a hűtőből bármikor előkapható hideg és könnyű eperkrémdesszertet – akár hagyományos joghurttal, vagy teljesen tejtermékmentes chiapudinggal.

Eperkrém chiamaggal vagy joghurttal Fotó: Fodor Erika

Hozzávaló 4-6 pohárhoz/kisüveghez (mérettől függően)

1 kg friss magyar eper

4-6 evőkanál chiamag

4-6 dl növényi tej vagy 4-6 dl görög joghurttal

A friss összevágott epret megrotyogtatjuk a lábosban, víz és cukor nélkül Fotó: Fodor Erika

Elkészítés

Az epret megmossuk, kicsumázzuk, 4-6 szép szemet félreteszünk. A többit egészben, vagy kivágva a hibás részt beletesszük egy lábosba. Takarékon alágyújtunk a tűzhelyen. Figyeljük, és hagyjuk kiforrni a levét, majd leszűrjük, és az eperhúst még egyszer átrottyantjuk.

Mehet az eperkrém az eperlés chiára és a mandulatejes chiapudingra! Fotó: Fodor Erika

Ezután leszűrjük újra a lét, amit egy üvegbe átöntve félreteszünk. Amíg rotyog az eper a lábosban, egy fémtálcára tesszük a poharakat vagy kisüvegeket. Mindegyikbe egy teáskanálnyi chiamagot szórunk az aljára. A többi chiamagot egy nagyobb üvegben külön összekeverjük a növényi tejjel, és hagyjuk dagadni.

Friss eperfeldolgozás: evésre, fagyasztásra, eperkrémnek Fotó: Fodor Erika

A kisüvegekben lévő chiára ráöntünk kb. fél deci leszűrt eperlét (még langyosan), és kevergetés mellett, ezt is hagyjuk dagadni a pohárban. Közben a leszűrés után maradt felfőzött eperhúsból késes turmixszal 100% eperkrémet készítünk, cukor hozzáadása nélkül!

Jöhet a krémgyártás! Fotó: Fodor Erika

Az eperlében megdagadt chiára a poharakban egyenletesen szétosztjuk a növényi tejben magától elkészült pudingot. Erre jön vastagon az eperkrém, majd a legtetejére egy szem nyers eper. Hűtve mesés, hozzáadott cukormentes, lisztmentes, tejmentes mennyei csemegét tehetünk desszertre.

A gyümölcs tiszta leve Fotó: Fodor Erika

Tipp

A görög joghurtos verziónál a joghurt- és az eperkrémrétegeket váltogatjuk tetszés szerint, tetejére csorgathatunk – még az eperszem alá - egy kis eperlét is, ami szétterül a fehér joghurton.