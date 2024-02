Ahány ház, annyi kocsonya! – Ki melyiket szereti?

A tipikus farsangi ételek egyike a kocsonya, amire ugyancsak igaz a mondás: ahány ház, annyi szokás. Mindenki másként csinálja egy picit, a saját szájíze szerint. Idén két olvasónk is elküldte nekünk az ő kocsonyáját. Most megosztjuk olvasóinkkal mindkettő receptjét: Vandáét, aki a klasszikus farok és fül-bőrös változatot készíti mesterien, és Ágnesét, aki ezt az ételt is csak sovány hússal szereti.

1.Vanda kocsonyája

„A kocsonya rendkívül gazdag kollagénforrás, eleink ízületi panaszok kezelésére alkalmazták. Ha leszedjük róla a zsírt, egy kimondottan értékes, fehérjékben, aminosavakban gazdag, szénhidrát-, zsír- és kalóriaszegény gasztronómiai élményben részesülünk” – biztat mindenkit Vanda receptje kipróbálására.

Vanda jó sok bőrrel, körömmel készíti (Olvasói fotó)

Hozzávalók

4-5 sertésköröm félbe vágva, 1 csontos első csülök, 1-2 farok és fül, pár darab bőrke, egy kis fejhús, só, egész fekete bors, 4-5 babérlevél, 3-4 fej vöröshagyma és 2 egész fej fokhagyma héjastól, ízlés szerint sárgarépa, fehérrépa, babérlevél, 5 liter víz, 3-4 gerezd durvára szeletelt fokhagyma a szűrésnél. Aki szereti, tehet bele egy kevés füstölt húst is.

Vanda kocsonyája jénaiban tálalva (Olvasói fotó)

Elkészítése

Fontos a húsok megfelelő előkészítése. Fővő vízben 5 percre leforrázzuk az alaposan megtisztított, húsos-bőrös hozzávalókat, majd hideg vízben átmossuk. Tiszta fazékba helyezzük, rádobjuk a megmosott hagymát és fokhagymát héjastól, a babérlevelet, a teatojásba helyezett szemes borsot, felöntjük vízzel és megszózzuk. 4-5 órán át főzzük gyöngyözve (nem szabad főzni, így lesz szép áttetsző). Nagymamám úgy tanította, hogy akkor lesz jó a kocsonya, ha az edény fölé helyezzük a tenyerünket és utána ragadnak az ujjaink. A répát az utolsó fél órában kell hozzátenni. Ha elkészült, kivesszük egy tálba a hozzávalókat, a húsokat leválasztjuk a csontokról és szétosztjuk tálakba. A levét 20-30 percig hagyjuk ülepedni, papírtörlővel több menetben leitatjuk a tetejéről a zsírt, majd a szeletelt fokhagymán keresztül átszűrjük a tálba helyezett húsokra. Ha kihűlt, egy éjszakára hűtőbe helyezzük. Ízlés szerint pirospaprikával, citrommal, ecetes tormával kínáljuk. Jó étvágyat!

Kocsonya szinte csak sovány hússal, bőrtelenítve (Olvasói fotó)

2.Ágnes kocsonyája

„Anyukámtól tanultam a kocsonyakészítést, és mivel mi csak a sovány húst szeretjük, nálunk a kocsonyában is az marad csak végül. A körmöket, zsíros részeket a csontokkal együtt a szomszéd kutyus fogyasztja el, nagy farkcsóválás közepette.”

Ágnes főzés után a bőrőket és a fej-fül részeket a szomszéd kutyusnak adja (Olvasói fotó)

Hozzávalók

2 kg kocsonyahús

fél kg lapocka

2 evőkanál só

bors (egész, kb. 8 db)

15 gerezd fokhagyma

Tömény husi – annak, aki így szereti (Olvasói fotó)

Megmossuk a körmöket, egy nagy fazékba beletesszük a lapockával együtt. Feltesszük annyi vízzel, hogy tele legyen a fazék. Lassan főzzük, mint a húslevest, a zavaros tetejét állandóan szedegessük le. Amikor már nem zavaros, tegyük bele az összes fűszert. Főzzük, amíg a csontról le nem válik a hús. Ekkor a húsokat kivesszük, kicsontozzuk, majd a levét átszűrjük. Kis tálkákba elosztjuk a húst, majd ráöntjük a levet. Hűtőben tároljuk, ahol megalszik. Kenyérrel kiváló eledel. Aki szereti, fogyasztás előtt ecetet vagy citromot tehet rá, vagy mielőtt megalszik, kis pirospaprikát. Jó étvágyat!