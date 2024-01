Miért ne lehetne ön a Szamos Mátyás tányérdesszert 2024. nyertese?

Január 30-ig bármely háziasszony, avagy a konyhában otthonosan mozgó férfi benevezhet saját tányérdesszert költeményével, és még az is lehet, hogy leveszi a lábáról a szakmai zsűrit, valamint, hogy esetleg a profikat beelőzve, elhozza az első díjat!

A Szamos Gourmet Házban hirdették meg a tányérdesszertversenyt, amire január 30-ig bárki benevezhet (Fotó: Fodor Erika)

Szokott otthon mindenféle extra, saját találmányú desszerttel próbálkozni? A család és a barátok el vannak ájulva tőle, hogy milyen édességeket rittyent, és tesz le az asztalra? Most itt a lehetőség, hogy ország-világ előtt is bemutatkozzon!

„A Szamos Mátyás Tányérdesszert versenyben részt vehet a világ bármely táján élő honfitársunk , aki érez magában kellő ambíciót az új tányérdesszert megalkotásához. A versenybe egyénileg, vagy párban nevezhetnek.” - tudtuk meg Kelényiné Szamos Gabriellától, akinek az édesapjáról nevezték el a rangos versenyt.

„A családunk történetét végigkísérte a szerencse. Azt, hogy a Szamos Marcipánt ma számon tartják a világban, annak köszönhetjük, hogy amikor apám Augusztéknál tanult, jött egy dán cukrász, aki a marcipánról beszélt. Ő odafigyelt, és megcsinálta belőle a saját sikersztoriját – tehetséggel és kitartó, szorgalmas munkával.” - mesélte Gabriella a Váci utcai Szamos Gourmet Házban tartott Szamos Mátyás Tányérdesszert Verseny 2024. meghirdetésekor. A Szamos Marcipán vezérigazgatója hozzátette, miért ne nyerhetné egy háziasszony innnovációja a versenyt, ahogyan az ő édesapja esetében is sok minden múlt azon, hogy fontosnak tartotta annak a dán cukrásznak a mondandóját, és megcsinálta belőle a saját történetét.?

Aki belevág, csak néhány apróságot kell figyelembe vennie.

Részletes versenykiírás és nevezés (január 30-ig): https://magyarorszagetele.hu/szamos-tanyerdesszert-verseny-2024/

A verseny során kötelezően használandó alapanyagok

1. Naszálytej Zrt. Tarka tej

2. Magyarországról származó BIO mák.

3. valamint bármely hazai méz.

Bármilyen formában "tálalhatjuk" a mákos desszertet (Fotó: Fodor Erika)

Tányérdesszert 5 elemből

A tányérdesszert maximum öt elemből állhat, melyből egy a főelem. A versenyen szereplő tányérdesszert főeleme maximum öt ízből/rétegből állhat, és a készítés során fel kell használni a kötelezően előírt alapanyagokat. A tányéron szereplő többi elem a főelem kiegészítő eleme.

A megfelelően elkészített, összeállított tányérdesszert magában hordozza a meglepetés erejét és az örömszerzés csodálatát.

Szamos-féle csokis narancs, mennyei! (Fotó: Fodor Erika)

Modern és hagyományos

Elvárás, hogy a tányérdesszert a legtöbb átlagos felszereltségű éttermi konyhán/cukrászdában, akár nagy adagszámban is elkészíthető legyen és akár önállóan, akár az étkezést befejező fogásként értékesítési szempontból is megfeleljen a magyar igényeknek. Annak megalkotása során, fontos szempont, hogy a modernitásra ugyanakkor a tradícióra, a regionális hazai alapanyagok megjelenésére hangsúly kerüljön, egyben a magyar étkezési szokásoknak is

feleljen meg az új desszert.

Mentes mangós a Szamosban (Fotó: Fodor Erika)

Szamos és Bartók?!

A tányérdesszertnek két nevet kell megadni, egy fantázia nevet és egy informatív nevet. A pályaművek megnevezése nem vezetheti félre a fogyasztót, ugyanakkor legyen egyszerű, érthető, adjon információt a jellemző összetevőkről és ételkészítési eljárásokról. A desszertek elnevezésénél (desszertek nevére és a fantázianevére vonatkozóan is) a „Csak tiszta forrásból!” elvet kérjük figyelembe venni. A tányérdesszert és annak fantázianeve Bartók Béla többször megfogalmazott vezéreszméjét, a Kárpát-medence népeinek folklór- és álomvilágára épülő testvérré válását fejezze ki. Bartók munkássága kultúrákon, határokon át ívelt, hidat építve azok között, ügyelve arra, hogy ősi, érintetlen, tiszta forrásokat használjon. A név ezért az összetartozás érzetéhez és/vagy a zenei kultúrához legyen köthető.