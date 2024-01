Csigarétes – így csinálja az unoka a nagyapa tántikája receptjét!

Két barátnő, Répu és Titi úgy döntött együtt próbálják ki a nagyapa rokonságából való békebeli csigarétes, azaz darázsfészek receptjét. Mi is kaptunk belőle, jó döntés volt megsütni. A lányokkal együtt ajánljuk a Metropol olvasóinak is.

„ Van egy régi szakácskönyv a családban, Tántika recepteskönyve, amit a nagyszüleim féltve őriznek. Már a receptleírás stílusát is élvezem a kopott, kicsit zsírfoltos lapokon. A darázsfészek az egyik kedvencem közülük, ezt az újévre megsütöttem a barátaimnak is – mesélte Titi, aki hozzátette, a csigarétes a vártnál is nagyobb sikert aratott a fiatalok körében.

Répu és Titi együtt próbálta ki a múlt századi receptet (Olvasói fotó)

Hozzávalók

35 dkg liszt

3 tojássárga

1 kanál cukor

Kevés só

2 dl tej

2 dkg élesztő

15 dkg vaj

1,5 dl tej

vaníliás cukor

Kész darázsfészkek a tepsiben (Olvasói fotó)

Elkészítés

A tejben az élesztőt, cukrot felhabozzuk, akkor hozzákeverjük a lisztet, tojást, sót. Deszkára tesszük, és mint a strudlit (rétest), jól kidolgozzuk, pihentetjük.

Ilyen gyönyörűre kel meg a tészta (Olvasói fotó)

Az alatt a vajat 12 dkg cukorral habosra kavarunk, a tésztát késfokvastagságúra kinyújtjuk, a vajat rákenjük, felgöngyöljük, mint a rétest, és 4-5 centis darabkákra vágjuk, (az átmérője kb 3 cm) egy kikent formába vagy sütőpléhbe rakjuk, kissé hézagosan egymás mellé, vágott felével felfelé állítgatva.

Hézagosan egymás mellé tesszük a csigákat (Olvasói fotó)

Meleg helyen 2-3 órát kelesztjük. Meleg sütőben, rendes tűz mellett fél órát pirosra sütjük. 1,5 dl jól cukrozott vaníliás tejjel leöntjük, s még negyed órát sütjük. Kiborítjuk tálra, behintjük vaníliás cukorral, s melegen feladjuk.