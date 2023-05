Friss tavaszi spárga hollandi mártással

Thorsten Ehrke budapesti rokonokhoz jött látogatóba kedvesével. A magyar családnak egy friss spárgából készített ebéddel mutatkozott be.

„Németországból hoztam a spárgát, nem tudtam, hogy Magyarországon is gyönyörűt lehet kapni. Olyan sok finom magyar ételt kaptam már itt, például a fantasztikus csirkepaprikást, hogy most szerettem volna én is valami finomat készíteni, amit otthon szoktunk enni” – mondta Thorsten, aki a friss spárgát hollandi mártással, húsgombóccal és főtt burgonyadarabokkal tálalta.

Thorsten ezt javasolja a spárgaszezonban Fotó: Fodor Erika

Hozzávaló

1 kg friss spárga

2 evőkanál só

1 evőkanál cukor

1 evőkanál citromszaft vagy friss citromlé

hollandi mártás (ezt készen vettem)

A hollandi mártásos spárgához jól passzol a húsgombóc és a főtt krumpli Fotó: Fodor Erika

Elkészítés