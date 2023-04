Hatalmas büszkeség: két magyar leves is bekerült a világ legjobbjai közé

A TasteAtlas nevű, a gasztronómia különböző köreiben szakavatott embereket összegyűjtő oldal rendszeresen készít világranglistákat a legjobb desszertekről, húsos ételekről, kávézókról – most pedig a levesekről. A szubjektív rangsor elkészítésében számtalan szakértő vett részt, és nagy örömünkre két magyar levest is beválogattak a világ 50 legjobbja közé: a húslevest és a gulyást.

Fotó: Pixabay

A húsleves 4,5 csillagos értékeléssel (az öt csillag a maximum) a 27. helyre volt érdemes. A leírás szerint a mindig forrón kínált leves főételként is könnyedén megállja a helyét, marha- vagy csirkehússal készítik, ami mellé szabadon kerülhet tészta, gyökérzöldség és fűszer.

Az egyik legismertebb magyar étel, a 2017 óta hungarikum gulyás pedig egészen a 18. helyig kapaszkodott fel, és a lista készítői nem győzik dicsérni gazdag ízvilágát és sokféle elkészítési módját. A cikk azt is megemlíti, hogy a magyar gulyásnak hazánkon kívül is komoly híre van, és egyes országoknak saját gulyásfajtájuk is van – igaz, azok inkább pörköltnek illenek be.

A legjobb leves címet egy japán ramenfajta, a Tonkotsu nyerte el, amelyet zsírosabb disznóhússal készítenek, míg az ezüstérem a lengyel savanykás Zureknek jutott, amely karkateres ízét a fermentálásnak köszönheti, és különböző húsfélék mellett gombát és krumplit is tartalmaz. A dobogón még egy török levesnek jutott hely, a melengető, vöröslencsés Mercimek çorbasıt sok helyen reggelire is fogyasztják.