Meglepő oka van, hogy a fiatalok felirattal tévéznek

Egy hosszú nap után sokan csak lehuppannak a kanapéra, és bekapcsolják a kedvenc sorozatukat. A Z generáció tagjainak többsége azonban egy dolgot biztosan nem felejt el: bekapcsolni a feliratot. Egy 35 ezer brit részvételével készült felmérés szerint a 18–24 évesek 53 százaléka használ feliratot tévézés közben, míg a 25–34 évesek körében ez az arány 46 százalék. Meglepő módon az 55–64 évesek mindössze 20 százaléka él ezzel a lehetőséggel.

A Z generáció tagjai gyakrabban kapcsolják be a feliratot, mint az idősebb korosztályok

Fotó: MI generált illusztráció

A Z generáció egyetlen szóról sem akar lemaradni

A fiatalok nem feltétlenül azért olvassák a képernyőn megjelenő szöveget, mert rosszul hallanak vagy nehezen tudnak figyelni. Sokan egyszerűen attól tartanak, hogy egy félreértett mondat miatt elveszítik a történet fonalát.

Felirat nélkül úgy érzem, fontos információkról maradok le, és félreértem a történetet

– magyarázta egy fiatal nő.

Mások szerint a modern filmek és sorozatok hangkeverése is problémás. A halk párbeszédeket gyakran hangos zene és hangeffektek nyomják el, ezért nehéz pontosan érteni, mit mondanak a szereplők.

A feliratos tévézés akkor is jól jön, ha valaki zajos környezetben él, vagy nem szeretné felhangosítani a televíziót. Ráadásul az erős akcentusok és az idegen szleng megértésében is segíthet.

Sokaknál pedig egyszerűen szokássá vált a felirat használata.

Már megszoktam, hogy be van kapcsolva, és furcsán érzem magam nélküle

– vallotta be egy fiatal néző.

Forrás: Alice Giddings, Gen Z are watching TV with subtitles and it’s for this ‘super imperative’ reason, Metro, https://metro.co.uk/2026/10/28/gen-z-watching-tv-subtitles-this-super-imperative-reason-29745375/