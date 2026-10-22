Apróságnak tűnik, mégis a párkapcsolat rovására mehet ez a hálószobai szokás

Van, aki még a leghidegebb éjszakákon is nyitott ablak mellett szeret aludni, míg mások a legkisebb huzattól is fáznak. Amikor két ilyen ember él együtt, könnyen mindennapos konfliktussá válhat az esti szellőztetés kérdése. Ez a hálószobai szokás sokkal több párkapcsolati vitát okozhat, mint elsőre gondolnánk.

Egy ártatlan hálószobai szokás miatt veszekszenek a párok.

Fotó: MI generált illusztráció

A hálószobai szokás miatt a bizalom is megrendülhet

Egy nő például arról számolt be, hogy amikor összeköltözött a barátjával, kénytelen volt alkalmazkodni annak szokásához, hogy éjszakára is nyitva hagyja az ablakot. Nyáron és ősszel még elviselte a helyzetet, vastagabb pizsamát vásárolt, elektromos melegítőpárnát használt, és olykor fejpántban aludt, hogy ne fázzon.

Ahogy azonban egyre hidegebbek lettek az éjszakák, a nő már nem tudott nyugodtan aludni. Végül megegyeztek a párjával, hogy ezentúl csukott ablak mellett töltik az éjszakát, ám a megállapodás nem tartott sokáig.

Egyik reggel arra ébredt, hogy ismét fázik, majd észrevette, hogy a barátja résnyire kinyitotta az ablakot.

Úgy éreztem, elárult, mert megtette, pedig megkértem, hogy ne tegye. Azt éreztem, hogy nem törődik a jóllétemmel

– írta a nő egy internetes fórumon.

Nem ő az egyetlen, akinek gondot okoz a párja szellőztetési szokása. Egy másik férfi arról panaszkodott, hogy barátnője minden reggel több ablakot is kinyit, mert szerinte kellemetlen szag van a lakásban, és túl meleg van odabent. A férfi azonban ezt teljesen feleslegesnek tartja, a mindennapos szellőztetés pedig egyre jobban bosszantja.

Fotó: MI generált illusztráció

Nem a nyitott ablak a legnagyobb probléma

Annabelle Knight párkapcsolati szakértő szerint teljesen természetes, hogy két ember eltérően viszonyul a hőmérséklethez. Az viszont már komolyabb problémát jelezhet, ha egyikük sem hajlandó figyelembe venni a másik igényeit.

A szakértő szerint a túl meleg vagy túl hideg hálószoba fizikai kellemetlenséget okoz, ami az érzelmeinket is felerősítheti. Emiatt egy apró nézeteltérésből könnyen komoly veszekedés alakulhat ki.

A kompromisszumra való hajlandóság hiánya komoly figyelmeztető jel lehet egy párkapcsolatban, hiszen a kompromisszum alapja a bizalom és a kommunikáció

– fogalmazott Annabelle Knight.