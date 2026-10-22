Apróságnak tűnik, mégis a párkapcsolat rovására mehet ez a hálószobai szokás
Egyikük a friss levegőt szereti, a másik már a huzat gondolatától is fázik. Ami elsőre jelentéktelen nézeteltérésnek tűnik, abból akár komoly párkapcsolati vita is lehet. Egy ártatlannak tűnő hálószobai szokás ugyanis sok pár mindennapjait megnehezíti, és a szakértő szerint nem is feltétlenül az ablak jelenti az igazi problémát.
Van, aki még a leghidegebb éjszakákon is nyitott ablak mellett szeret aludni, míg mások a legkisebb huzattól is fáznak. Amikor két ilyen ember él együtt, könnyen mindennapos konfliktussá válhat az esti szellőztetés kérdése. Ez a hálószobai szokás sokkal több párkapcsolati vitát okozhat, mint elsőre gondolnánk.
A hálószobai szokás miatt a bizalom is megrendülhet
Egy nő például arról számolt be, hogy amikor összeköltözött a barátjával, kénytelen volt alkalmazkodni annak szokásához, hogy éjszakára is nyitva hagyja az ablakot. Nyáron és ősszel még elviselte a helyzetet, vastagabb pizsamát vásárolt, elektromos melegítőpárnát használt, és olykor fejpántban aludt, hogy ne fázzon.
Ahogy azonban egyre hidegebbek lettek az éjszakák, a nő már nem tudott nyugodtan aludni. Végül megegyeztek a párjával, hogy ezentúl csukott ablak mellett töltik az éjszakát, ám a megállapodás nem tartott sokáig.
Egyik reggel arra ébredt, hogy ismét fázik, majd észrevette, hogy a barátja résnyire kinyitotta az ablakot.
Úgy éreztem, elárult, mert megtette, pedig megkértem, hogy ne tegye. Azt éreztem, hogy nem törődik a jóllétemmel
– írta a nő egy internetes fórumon.
Nem ő az egyetlen, akinek gondot okoz a párja szellőztetési szokása. Egy másik férfi arról panaszkodott, hogy barátnője minden reggel több ablakot is kinyit, mert szerinte kellemetlen szag van a lakásban, és túl meleg van odabent. A férfi azonban ezt teljesen feleslegesnek tartja, a mindennapos szellőztetés pedig egyre jobban bosszantja.
Nem a nyitott ablak a legnagyobb probléma
Annabelle Knight párkapcsolati szakértő szerint teljesen természetes, hogy két ember eltérően viszonyul a hőmérséklethez. Az viszont már komolyabb problémát jelezhet, ha egyikük sem hajlandó figyelembe venni a másik igényeit.
A szakértő szerint a túl meleg vagy túl hideg hálószoba fizikai kellemetlenséget okoz, ami az érzelmeinket is felerősítheti. Emiatt egy apró nézeteltérésből könnyen komoly veszekedés alakulhat ki.
A kompromisszumra való hajlandóság hiánya komoly figyelmeztető jel lehet egy párkapcsolatban, hiszen a kompromisszum alapja a bizalom és a kommunikáció
– fogalmazott Annabelle Knight.
A megoldás szerinte nem feltétlenül az, hogy valamelyik fél teljesen lemondjon a megszokott alvási körülményeiről. Ha például nyitva marad az ablak, a fázósabb fél használhat melegebb paplant, míg csukott ablak esetén a melegebbet kedvelő partner választhat vékonyabb takarót.
A szakértő szerint a legfontosabb, hogy a párok őszintén beszéljenek az igényeikről, és közösen találjanak megoldást.
„Nem a módszer számít, hanem az, hogy olyan megoldás szülessen, amely mindkét fél számára igazságos és elfogadható” – hangsúlyozta a szakértő.
Forrás: Eleanor Noyce, This divisive bedroom habit is driving couples mad — are you guilty of it?, Metro, https://metro.co.uk/2026/10/18/this-divisive-bedroom-habit-driving-couples-mad-guilty-29711337/
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre