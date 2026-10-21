Ez a férfiakra jellemző étkezési szokás sok nőnél hatalmas red flag

Egy szelet süteményen nem szokás összeveszni, egy interneten terjedő videó mégis komoly indulatokat váltott ki. Egy nő a férjével szeretett volna megosztani egy desszertet, ám mire észbe kapott, a sütemény szinte teljesen elfogyott. Az ártatlannak tűnő étkezési szokás sok nő szerint nemcsak bosszantó, hanem a figyelmetlenség jele is lehet. A Quin Blomstrom által megosztott felvételt több mint 3,5 millióan nézték meg. A videóhoz a nő azt írta, milyen romantikusnak képzelte, hogy közösen fogyasztanak el egy szelet süteményt, ám férje olyan gyorsan evett, hogy neki alig jutott belőle.

Heves vita bontakozott ki az interneten erről az étkezési szokás.

Fotó: MI generált illusztráció

Ez az étkezési szokás sok nőnél azonnali kizáró ok

A videó alatt hamar elszabadultak az indulatok. Nők százai háborodtak fel azon, hogy a férj láthatóan nem figyelt arra, mennyi sütemény marad a feleségének. Többen önzőnek és figyelmetlennek nevezték a viselkedését, egyikük pedig egyenesen vadállatiasnak titulálta.

Nálam ez már válóok lenne

– írta az egyik hozzászóló.

Egy másik nő szerint különösen szomorú, hogy a férj láthatóan senki másra nem gondolt, csak saját magára. Akadtak olyanok is, akik elárulták, hogy otthon hasonló problémával küzdenek, amikor a párjukkal közös ételt rendelnek.

„Ha a párommal közös előételt eszünk, úgy érzem magam, mint egy kutya, amely agresszíven védi az ételét” – fogalmazott az egyik kommentelő.

Egy másik nő arról számolt be, hogy szinte fizikailag kell védenie az ételét a férjétől, nehogy az mindent megegyen előle.

Egy szelet sütemény többet elárulhat a párkapcsolatról

Bár elsőre túlzásnak tűnhet, hogy egy desszert miatt valaki megkérdőjelezze a kapcsolatát, Becky Crepsley-Fox párkapcsolati terapeuta szerint érthető, miért érzik sokan problémásnak ezt a viselkedést.

A szakértő úgy véli, nem feltétlenül az étel mennyisége számít, hanem az, hogy az egyik fél természetesnek veszi, hogy neki több jár, anélkül, hogy megkérdezné a partnerét.

Fotó: MI generált illusztráció

Ahelyett, hogy egyeztetne a párjával, abból indul ki, hogy neki nagyobb szüksége van rá, vagy egyszerűen több jár neki

– magyarázta a terapeuta.