Ez a férfiakra jellemző étkezési szokás sok nőnél hatalmas red flag
Egy közös desszert romantikus pillanatnak indult, végül heves vitát váltott ki az interneten. A sok nő által kifogásolt étkezési szokás egy egyszerű kérdést vetett fel: vajon mennyit árul el a párkapcsolatról, ha valaki a közös ételből rendszeresen a nagyobb részt veszi el?
Egy szelet süteményen nem szokás összeveszni, egy interneten terjedő videó mégis komoly indulatokat váltott ki. Egy nő a férjével szeretett volna megosztani egy desszertet, ám mire észbe kapott, a sütemény szinte teljesen elfogyott. Az ártatlannak tűnő étkezési szokás sok nő szerint nemcsak bosszantó, hanem a figyelmetlenség jele is lehet. A Quin Blomstrom által megosztott felvételt több mint 3,5 millióan nézték meg. A videóhoz a nő azt írta, milyen romantikusnak képzelte, hogy közösen fogyasztanak el egy szelet süteményt, ám férje olyan gyorsan evett, hogy neki alig jutott belőle.
Ez az étkezési szokás sok nőnél azonnali kizáró ok
A videó alatt hamar elszabadultak az indulatok. Nők százai háborodtak fel azon, hogy a férj láthatóan nem figyelt arra, mennyi sütemény marad a feleségének. Többen önzőnek és figyelmetlennek nevezték a viselkedését, egyikük pedig egyenesen vadállatiasnak titulálta.
Nálam ez már válóok lenne
– írta az egyik hozzászóló.
Egy másik nő szerint különösen szomorú, hogy a férj láthatóan senki másra nem gondolt, csak saját magára. Akadtak olyanok is, akik elárulták, hogy otthon hasonló problémával küzdenek, amikor a párjukkal közös ételt rendelnek.
„Ha a párommal közös előételt eszünk, úgy érzem magam, mint egy kutya, amely agresszíven védi az ételét” – fogalmazott az egyik kommentelő.
Egy másik nő arról számolt be, hogy szinte fizikailag kell védenie az ételét a férjétől, nehogy az mindent megegyen előle.
Egy szelet sütemény többet elárulhat a párkapcsolatról
Bár elsőre túlzásnak tűnhet, hogy egy desszert miatt valaki megkérdőjelezze a kapcsolatát, Becky Crepsley-Fox párkapcsolati terapeuta szerint érthető, miért érzik sokan problémásnak ezt a viselkedést.
A szakértő úgy véli, nem feltétlenül az étel mennyisége számít, hanem az, hogy az egyik fél természetesnek veszi, hogy neki több jár, anélkül, hogy megkérdezné a partnerét.
Ahelyett, hogy egyeztetne a párjával, abból indul ki, hogy neki nagyobb szüksége van rá, vagy egyszerűen több jár neki
– magyarázta a terapeuta.
Hozzátette, ez a hozzáállás nemcsak a párkapcsolatokban figyelhető meg. Vendégségben is gyakran előfordul, hogy először a férfiakat kínálják újabb adag étellel.
A szakértő szerint ennek hátterében az a régi elképzelés állhat, hogy a férfiak nagyobb testalkatuk miatt több ételt igényelnek. Úgy véli, ebben az a hagyományos szemlélet is szerepet játszhat, amely a férfiak szükségleteit előbbre helyezi.
Mikor jelenthet problémát a kapcsolatban?
Becky Crepsley-Fox ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egyetlen ilyen esetből még nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni. Előfordulhat, hogy valaki megszokásból cselekszik, és észre sem veszi, hogy a másiknak alig hagyott valamit.
Más a helyzet azonban, ha az önző étkezési szokás egy általánosabb viselkedés része, és az egyik fél rendszeresen a saját igényeit helyezi előtérbe, miközben nem figyel a párjára.
Azt szeretném tudni, mi volt a szándéka. Miért vette el magának a nagyobb adagot? A válasz sokat elárulna arról, mennyire kell aggódni
– fogalmazott a terapeuta.
Forrás: Charlie Sawyer, The ‘feral’ dinner table habit men do that women say is an ‘instant no’, Metro, https://metro.co.uk/2026/10/21/feral-dinner-table-habit-men-women-say-instant-no-29726890/
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