6 hiba az állásinterjún, ami miatt elbukhatod a munkát

Egy állásinterjú után sokan még órákig azon gondolkodnak, vajon túl gyorsan beszéltek-e, megfelelően fogtak-e kezet, vagy rosszul válaszoltak-e valamelyik kérdésre. Pedig Sarah Bishop, aki 30 éve dolgozik a munkaerő-toborzás területén, úgy véli, egészen más hibák miatt szoktak kiesni a jelentkezők. Egy állásinterjú sikerét ugyanis nem feltétlenül az apró részletek döntik el. A szakember 6 olyan gyakori hibára hívta fel a figyelmet, amelyek könnyen elutasításhoz vezethetnek, pedig egy kis odafigyeléssel elkerülhetők lennének.

6 gyakori hibát követhetsz el állásinterjún.

Fotó: MI generált illusztráció

Az állásinterjú már a felkészülésnél eldőlhet

Sarah szerint az egyik legsúlyosabb hiba, amikor valaki úgy érkezik az interjúra, hogy szinte semmit sem tud a vállalatról, ahová jelentkezett. Pedig szerinte már 15 percnyi utánajárás is sokat segíthet. Érdemes átnézni a vállalat honlapját, tevékenységét és a róla megjelent híreket. Ugyanilyen kellemetlen helyzetet teremthet, ha a jelentkező a saját önéletrajzában szereplő dátumokra, korábbi feladatokra vagy eredményekre sem emlékszik pontosan.

A második gyakori hiba a kommunikáció hiánya. Sarah szerint bárkivel előfordulhat, hogy késik, de az már sokat elárul a hozzáállásáról, ha erről nem értesíti a leendő munkáltatóját.

Egy rossz mondat is tönkreteheti a jó benyomást

A harmadik hiba, amikor valaki nem érzékeli, milyen viselkedést kíván meg a helyzet. Nem feltétlenül kell öltönyben érkezni, de az öltözéknek illenie kell a megpályázott munkakörhöz. A túlzott közvetlenség szintén visszaüthet.

A szakember szerint a káromkodást érdemes teljesen mellőzni, még akkor is, ha egyébként barátságosnak tűnik a beszélgetés hangulata.

Fotó: MI generált illusztráció

Az állásinterjú során nem mindig a hosszú válasz a jó válasz

A negyedik hiba, amikor a jelentkező annyira ragaszkodik az előre begyakorolt válaszaihoz, hogy közben nem is arra felel, amit kérdeztek tőle. Sarah szerint az sem szerencsés, ha valaki ötperces monológba kezd egy egyszerű kérdés után. A hangzatos állítások helyett pedig konkrét példákkal érdemes bizonyítani a képességeket.

A szakember arra is figyelmeztetett, hogy a korábbi munkaadók szidalmazása rossz benyomást kelthet, a túlzásokkal pedig különösen óvatosnak kell lenni. Könnyen előfordulhat ugyanis, hogy a kérdező sokkal jobban ért az adott szakterülethez, mint azt a jelentkező gondolná.