6 hiba az állásinterjún, ami miatt elbukhatod a munkát
Hiába van meg a megfelelő végzettséged és tapasztalatod, néhány rossz mondattal könnyen elronthatod az esélyeidet. Az állásinterjú során sokszor nem az számít, mennyire izgulsz, hanem az, hogyan kezeled a váratlan helyzeteket. Egy 30 éve toborzással foglalkozó szakember most elárulta, melyik 6 hibát érdemes mindenképpen elkerülni.
Egy állásinterjú után sokan még órákig azon gondolkodnak, vajon túl gyorsan beszéltek-e, megfelelően fogtak-e kezet, vagy rosszul válaszoltak-e valamelyik kérdésre. Pedig Sarah Bishop, aki 30 éve dolgozik a munkaerő-toborzás területén, úgy véli, egészen más hibák miatt szoktak kiesni a jelentkezők. Egy állásinterjú sikerét ugyanis nem feltétlenül az apró részletek döntik el. A szakember 6 olyan gyakori hibára hívta fel a figyelmet, amelyek könnyen elutasításhoz vezethetnek, pedig egy kis odafigyeléssel elkerülhetők lennének.
Az állásinterjú már a felkészülésnél eldőlhet
Sarah szerint az egyik legsúlyosabb hiba, amikor valaki úgy érkezik az interjúra, hogy szinte semmit sem tud a vállalatról, ahová jelentkezett. Pedig szerinte már 15 percnyi utánajárás is sokat segíthet. Érdemes átnézni a vállalat honlapját, tevékenységét és a róla megjelent híreket. Ugyanilyen kellemetlen helyzetet teremthet, ha a jelentkező a saját önéletrajzában szereplő dátumokra, korábbi feladatokra vagy eredményekre sem emlékszik pontosan.
A második gyakori hiba a kommunikáció hiánya. Sarah szerint bárkivel előfordulhat, hogy késik, de az már sokat elárul a hozzáállásáról, ha erről nem értesíti a leendő munkáltatóját.
Egy rossz mondat is tönkreteheti a jó benyomást
A harmadik hiba, amikor valaki nem érzékeli, milyen viselkedést kíván meg a helyzet. Nem feltétlenül kell öltönyben érkezni, de az öltözéknek illenie kell a megpályázott munkakörhöz. A túlzott közvetlenség szintén visszaüthet.
A szakember szerint a káromkodást érdemes teljesen mellőzni, még akkor is, ha egyébként barátságosnak tűnik a beszélgetés hangulata.
Az állásinterjú során nem mindig a hosszú válasz a jó válasz
A negyedik hiba, amikor a jelentkező annyira ragaszkodik az előre begyakorolt válaszaihoz, hogy közben nem is arra felel, amit kérdeztek tőle. Sarah szerint az sem szerencsés, ha valaki ötperces monológba kezd egy egyszerű kérdés után. A hangzatos állítások helyett pedig konkrét példákkal érdemes bizonyítani a képességeket.
A szakember arra is figyelmeztetett, hogy a korábbi munkaadók szidalmazása rossz benyomást kelthet, a túlzásokkal pedig különösen óvatosnak kell lenni. Könnyen előfordulhat ugyanis, hogy a kérdező sokkal jobban ért az adott szakterülethez, mint azt a jelentkező gondolná.
A kérdések hiánya is sokat elárul
Az ötödik gyakori hiba akkor következik be, amikor az interjú végén a jelentkezőnek lehetősége lenne kérdezni, ő azonban annyival intézi el a helyzetet, hogy már mindent megtudott.
Sarah szerint ettől még egy egyébként jól szereplő pályázó is érdektelennek tűnhet.
A szakember ezért azt javasolja, hogy a jelentkezők készüljenek saját kérdésekkel is. Különösen hasznosnak tartja, ha valaki arra kíváncsi, maradt-e bármilyen kétség a munkáltatóban az alkalmasságával kapcsolatban.
Akkor is hibázhatsz, ha tökéletesen szerepelsz
A hatodik hiba elsőre meglepőnek tűnhet, hiszen Sarah szerint az is gondot okozhat, ha valaki túlságosan jól alkalmazkodik a munkáltató elvárásaihoz.
Előfordulhat, hogy a jelentkező pontosan ráérez arra, milyen embert keresnek, majd az interjún minden kérdésre azt válaszolja, amit hallani szeretnének. Megkapja az állást, néhány hónappal később azonban kiderülhet, hogy valójában nem illik a csapatba vagy a munkakörbe.
Forrás: Izzie Price, I’ve been a recruiter for 30 years – six interview mistakes will cost you the job, Metro, https://metro.co.uk/2026/10/18/a-recruiter-30-years-six-interview-mistakes-will-cost-job-29714439/
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