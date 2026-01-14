Ez a négy csillagjegy lesz 2026 igazi nyertese

Négy csillagjegy, aki igazán szerencsésnek érezheti magát 2026 során, köszönhetően a Jupiternek.

4 csillagjegyet kiemelten támogat 2026-ban a szerencse bolygója, a Jupiter Fotó: Pexels

Vannak, akik számára különleges meglepetéseket tartogat az univerzum. Horoszkópunktól is függ, mennyire vagyunk nyitottak a sors apró segítségeit észrevenni, mennyire vagyunk képesek élni a csillagok nyújtotta lehetőségekkel, ugyanakkor az is igaz, hogy vannak időszakok, amelyek egyeseknek jobban kedveznek, mint másoknak vagy a szerelem, vagy épp a pénzügyek, netán a társas kapcsolatok terén. Ilyen szempontból a következő négy csillagjegy kiválasztottnak érezheti magát: nekik mintha minden összejönne majd 2026 során, mindez pedig a szerencséért felelős Jupiternek köszönhető.

Éves horoszkóp: 2026 legszerencsésebb csillagjegyei

Kos: önkifejezés és szerelem

Június 30-tól a Jupiter a Kos kreativitásáért felelős ötödik házán vonul át, ez pedig az év második felét alapvetően határozza majd meg a jegy szülöttei számára. Játékos, önfeledt, önkifejezésben gazdag időszak várható, egy olyan kreatív fellendülés, melyet a Kos jó tíz éve nem tapasztalhatott. Ha ez nem lenne elég, mindez a jegy szerelmi életére is nagy hatással lesz.

Rák: hit és optimizmus

Március 10-ig a Jupiter retrográd mozgása önvizsgálatra készteti a Rákokat, azt követően azonban egy energiákkal és önbizalommal teli időszak következik, melyre sokan tekintenek majd irigykedve. A jegy szülötteinek önmagába vetett hite olyan erejű lesz, hogy mindent elérhetnek, amit csak szeretnének, kiváltképp, ha készek kilépni a komfortzónájukból, és a megszokott területeken kívül cselekedni.

Oroszlán: egy teljesebb élet

2015 óta nem támogatta a Jupiter az Oroszlánok önbizalmát, ez azonban most megváltozik: 2026. június 30-tól egészen 2027. július 26-ig olyan energiákat ad át a szerencse bolygója, amit az Oroszlánoknak érdemes maximálisan kihasználniuk. Az év második felétől egy teljes éven keresztül úgy érzik majd a jegy szülöttei, hogy szinte minden álmukat könnyedén valósággá változtathatják. És így is lesz!

Nyilas: spirituális növekedés