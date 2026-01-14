Ez a négy csillagjegy lesz 2026 igazi nyertese
Ha valakik, hát ők garantáltan győzteseknek érezhetik majd magukat az idén. De hogy mely csillagjegyekről is van szó, Eláruljuk!
Négy csillagjegy, aki igazán szerencsésnek érezheti magát 2026 során, köszönhetően a Jupiternek.
Vannak, akik számára különleges meglepetéseket tartogat az univerzum. Horoszkópunktól is függ, mennyire vagyunk nyitottak a sors apró segítségeit észrevenni, mennyire vagyunk képesek élni a csillagok nyújtotta lehetőségekkel, ugyanakkor az is igaz, hogy vannak időszakok, amelyek egyeseknek jobban kedveznek, mint másoknak vagy a szerelem, vagy épp a pénzügyek, netán a társas kapcsolatok terén. Ilyen szempontból a következő négy csillagjegy kiválasztottnak érezheti magát: nekik mintha minden összejönne majd 2026 során, mindez pedig a szerencséért felelős Jupiternek köszönhető.
Éves horoszkóp: 2026 legszerencsésebb csillagjegyei
Kos: önkifejezés és szerelem
Június 30-tól a Jupiter a Kos kreativitásáért felelős ötödik házán vonul át, ez pedig az év második felét alapvetően határozza majd meg a jegy szülöttei számára. Játékos, önfeledt, önkifejezésben gazdag időszak várható, egy olyan kreatív fellendülés, melyet a Kos jó tíz éve nem tapasztalhatott. Ha ez nem lenne elég, mindez a jegy szerelmi életére is nagy hatással lesz.
Rák: hit és optimizmus
Március 10-ig a Jupiter retrográd mozgása önvizsgálatra készteti a Rákokat, azt követően azonban egy energiákkal és önbizalommal teli időszak következik, melyre sokan tekintenek majd irigykedve. A jegy szülötteinek önmagába vetett hite olyan erejű lesz, hogy mindent elérhetnek, amit csak szeretnének, kiváltképp, ha készek kilépni a komfortzónájukból, és a megszokott területeken kívül cselekedni.
Oroszlán: egy teljesebb élet
2015 óta nem támogatta a Jupiter az Oroszlánok önbizalmát, ez azonban most megváltozik: 2026. június 30-tól egészen 2027. július 26-ig olyan energiákat ad át a szerencse bolygója, amit az Oroszlánoknak érdemes maximálisan kihasználniuk. Az év második felétől egy teljes éven keresztül úgy érzik majd a jegy szülöttei, hogy szinte minden álmukat könnyedén valósággá változtathatják. És így is lesz!
Nyilas: spirituális növekedés
2026 a Nyilasok számára a lehetőségek éve lesz, melynek köszönhetően olyan módon kiteljesedhetnek, amiről korábban még csak álmodni sem mertek. De hogy pontosan mire kell készüljenek a jegy szülöttei? Új képességeket sajátíthatnak el, nagy utazásokon vehetnek részt, új emberekkel ismerkedhetnek meg, miközben lelkileg is olyan fejlődésen mennek majd keresztül támogató bolygójuk, a Jupiternek köszönhetően, amire 2015 óta nem volt példa az életükben.
