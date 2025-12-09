Az Oroszlán Hold és a Nap trigonja nagy lendületet és elhatározást ad ennek a 3 csillagjegynek
Hatalmas lendületet kapnak ezek a csillagjegyek. A horoszkóp azt mutatja, hogy most kell belevágni a régóta tervezett ügyekbe.
A Hold az Oroszlánba lépett, amely egy erőteljesen lendületes energiát kölcsönöz a mindennapjainkba. A horoszkóp azonban olyan tanácsokat is megfogalmaz, amelyre érdemes figyelni, nehogy a nagy lendülettől a ló túloldalára kerüljünk.
Horoszkóp: lendület, de óvatosság az Oroszlán Holdban
Kos
Kedden az Oroszlán Hold felerősíti önben a rivalizálásra, versengésre való hajlamot. Addig jó, amíg ezt a megfelelő helyen éli ki, de ha hazaviszi, és otthon is kardinális kérdést csinál belőle, hogy ki irányít, akkor abból feszültség lehet.
Bika
Ha van valami az életében, amit félbehagyott vagy abbahagyott (talán önhibáján kívül), és mostanában újra előkerül a gondolatai között, akkor vegye fel újra a fonalat. Tekintse át, mi az, ami már megvalósult, és mi van még ön előtt. Az Oroszlán Hold és a Nap trigonja nagy lendületet és elhatározást ad.
Ikrek
Az Oroszlán Hold önben is felébreszti az erőt, így minden sikeres lehet, amit ma napirendre tűz. Mindez igaz lehet a pénzügyekre is, de ha a kapcsolataiba fektet be azzal, hogy pozitív hozzáállásával segít a másiknak, az is sokszorosan megtérül.
Rák
Egy ügyben jelentéktelennek tűnő, de valójában fontos részletek kerülhetnek napvilágra, amelyek megváltoztathatják az álláspontját, és emiatt talán halaszthatatlan intéznivalói támadnak. Ne várjon túl sokat, cselekedjen!
Oroszlán
Kedden nagyon erős és lendületes lehet, viszont nehezen tartja meg az egyensúlyt. Vigyázzon arra is, hogy egy kérdésben hajlamos lehet lerohanni a másikat. Tud győzni akkor is, ha kicsit finomabban közelít. A Hold és a Nap trigonja szuper meglátásokat, ötleteket hoz önnek.
Szűz
Kedden nagyon jó érzékkel, antennákkal tapogatja le, mi jár a másik fejében, mik a valódi motivációi. Érdemes ma átbeszélni fontos kérdéseket. Viszont nehezen hajlik a kompromisszumra, pedig arra is szükség lesz.
Mérleg
Kedden valaki nagyon agresszívan viselkedik a környezetében, amit ön most nehezen visel el. Jobb lenne elkerülni ezt az egész helyzetet, de ha muszáj együttműködnie vele, akkor ma meg se próbálja meggyőzni – hajthatatlan lesz.
Skorpió
Kedden lehetősége lesz megmutatni azt a hihetetlen lelki erőt és tettvágyat, ami önben munkál. Bizonyíthat, példát mutathat, és ezzel kivívja a többiek elismerését. Meg is kapja majd az elismerést!
Nyilas
Ha kedden konfliktushelyzetbe kerül, elsőre talán a legjobb megoldásnak tartaná, hogy angolosan távozik. Lehet azonban, hogy nem ez a legokosabb lépés. Most ott és akkor kell valami konstruktív megoldást találnia, amikor a helyzet kialakul.
Bak
Kedden egy probléma megoldása során kimerít minden ismert módszert, és valami olyasmivel kellene próbálkoznia, amivel még soha nem volt dolga. Próbáljon meg nyitottan gondolkodni, és ne vessen el egy olyan lehetőséget sem, amely elsőre túlságosan meredeknek tűnik – a Hold és a Nap trigonja most sokat segít.
Vízöntő
Kedden úrrá lehet önön az érzés, hogy mindenáron győzni szeretne. Szembekerülhet azonban valakivel, aki meglepően agresszíven reagál erre. Ne hagyja, hogy kihozza a sodrából – az észérvekkel sokkal többre megy.
Halak
Kedden olyan helyről kaphat egy érdekes ajánlatot vagy információt, ahonnan mindig megbízható hírek érkeztek, mégis lehet, hogy a megérzése azt súgja: valami nincs teljesen rendben. Ne feledje, önnek ezek a megérzések kivételesen jól működnek…
