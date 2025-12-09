Az Oroszlán Hold és a Nap trigonja nagy lendületet és elhatározást ad ennek a 3 csillagjegynek

A Hold az Oroszlánba lépett, amely egy erőteljesen lendületes energiát kölcsönöz a mindennapjainkba. A horoszkóp azonban olyan tanácsokat is megfogalmaz, amelyre érdemes figyelni, nehogy a nagy lendülettől a ló túloldalára kerüljünk.

Horoszkóp: lendület, de óvatosság az Oroszlán Holdban. Fotó: Freepik

Kos

Kedden az Oroszlán Hold felerősíti önben a rivalizálásra, versengésre való hajlamot. Addig jó, amíg ezt a megfelelő helyen éli ki, de ha hazaviszi, és otthon is kardinális kérdést csinál belőle, hogy ki irányít, akkor abból feszültség lehet.

Bika

Ha van valami az életében, amit félbehagyott vagy abbahagyott (talán önhibáján kívül), és mostanában újra előkerül a gondolatai között, akkor vegye fel újra a fonalat. Tekintse át, mi az, ami már megvalósult, és mi van még ön előtt. Az Oroszlán Hold és a Nap trigonja nagy lendületet és elhatározást ad.

Ikrek

Az Oroszlán Hold önben is felébreszti az erőt, így minden sikeres lehet, amit ma napirendre tűz. Mindez igaz lehet a pénzügyekre is, de ha a kapcsolataiba fektet be azzal, hogy pozitív hozzáállásával segít a másiknak, az is sokszorosan megtérül.

Rák

Egy ügyben jelentéktelennek tűnő, de valójában fontos részletek kerülhetnek napvilágra, amelyek megváltoztathatják az álláspontját, és emiatt talán halaszthatatlan intéznivalói támadnak. Ne várjon túl sokat, cselekedjen!

Oroszlán

Kedden nagyon erős és lendületes lehet, viszont nehezen tartja meg az egyensúlyt. Vigyázzon arra is, hogy egy kérdésben hajlamos lehet lerohanni a másikat. Tud győzni akkor is, ha kicsit finomabban közelít. A Hold és a Nap trigonja szuper meglátásokat, ötleteket hoz önnek.

Szűz

Kedden nagyon jó érzékkel, antennákkal tapogatja le, mi jár a másik fejében, mik a valódi motivációi. Érdemes ma átbeszélni fontos kérdéseket. Viszont nehezen hajlik a kompromisszumra, pedig arra is szükség lesz.

Mérleg

Kedden valaki nagyon agresszívan viselkedik a környezetében, amit ön most nehezen visel el. Jobb lenne elkerülni ezt az egész helyzetet, de ha muszáj együttműködnie vele, akkor ma meg se próbálja meggyőzni – hajthatatlan lesz.