Ennek a csillagjegynek érdemes ma délutánra randit szerveznie

Napi horoszkóp – 2025. augusztus 28., csütörtök

Kos

Csütörtökön a Skorpió Hold könnyen felszínre hozhatja önben a féltékenységet vagy a túlzott ragaszkodást. Ha valami zavarja, inkább kérdezzen rá nyíltan, mintsem találgasson. Az egyenes beszéd most aranyat ér, és tisztázhatja a félreértéseket.

Ha a Nyilas randit tervez, a nap második fele ideális időpont (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

Bika

Ma valaki a környezetében próbálhatja manipulálni az érzéseit – ne engedje! A Skorpió Hold erős érzelmeket kavar, de ha őszintén, nyíltan áll ki önmagáért, minden helyzetet kézben tud tartani. Délutánra kisimulnak a hullámok, és úgy érezheti, végre egyensúlyba került.

Ikrek

A nap elején kissé feszültnek érezheti magát, mintha valaki próbálná sakkban tartani. Ne hagyja, hogy játszmák vegyék át az irányítást, inkább beszéljen tisztán és nyíltan. A délutáni órák már sokkal harmonikusabbak, és kifejezetten inspiráló beszélgetései lehetnek.

Rák

A Skorpió Hold érzékennyé teheti, és ma könnyebben belecsúszhat féltékenységbe vagy túlzott ragaszkodásba. Ne hagyja, hogy az érzelmek eluralkodjanak, inkább kérdezze meg őszintén a másikat, mire is gondol. Délutánra minden kisimul, és kifejezetten szép élményekben lehet része.

Oroszlán

Délelőtt úgy érezheti, valaki megpróbálja befolyásolni vagy nyomást gyakorolni önre. A legjobb reakció: egyenes, nyílt kommunikáció. Ha tisztán beszél, gyorsan lehullanak az álarcok. A délután viszont egészen más energiát hoz: ragyogó hangulat, sikerélmény és akár dicséret is érkezhet.

Szűz

Csütörtök reggel nehéz energiák kavarognak, a Skorpió Hold és a Plútó kvadrátja miatt könnyen keveredhet érzelmi csatározásokba. Ha bizonytalan, inkább kérdezzen rá, ne hagyja, hogy a fantáziája túl messzire fusson. A délután már teljesen más: tisztábban lát...

Mérleg

Reggel feszültnek érezheti magát, és előfordulhat, hogy valaki túlzottan önre akarja erőltetni az akaratát. Ne hagyja, hogy játszmák irányítsák a napját – mondja el őszintén, mit érez és gondol. A délután békés és harmonikus, a Nap–Hold szextil szép élményeket, örömteli találkozásokat jelez.

Skorpió

A Hold hajnalban belép a jegyébe, ezért ma sokkal érzékenyebb és intenzívebb lehet a szokásosnál. Könnyen belecsúszhat hatalmi helyzetekbe, féltékenységbe vagy sértődésekbe. A kulcs: az őszinteség. Ha nyíltan vállalja az érzéseit, sok feszültség feloldódhat.