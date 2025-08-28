Ennek a csillagjegynek érdemes ma délutánra randit szerveznie

A Bika egyensúlyba kerül, a Bakot siker érheti.
Csütörtökön a Skorpió Hold könnyen felszínre hozhatja önben a féltékenységet vagy a túlzott ragaszkodást. Ha valami zavarja, inkább kérdezzen rá nyíltan, mintsem találgasson. Az egyenes beszéd most aranyat ér, és tisztázhatja a félreértéseket.
Ma valaki a környezetében próbálhatja manipulálni az érzéseit – ne engedje! A Skorpió Hold erős érzelmeket kavar, de ha őszintén, nyíltan áll ki önmagáért, minden helyzetet kézben tud tartani. Délutánra kisimulnak a hullámok, és úgy érezheti, végre egyensúlyba került.
A nap elején kissé feszültnek érezheti magát, mintha valaki próbálná sakkban tartani. Ne hagyja, hogy játszmák vegyék át az irányítást, inkább beszéljen tisztán és nyíltan. A délutáni órák már sokkal harmonikusabbak, és kifejezetten inspiráló beszélgetései lehetnek.
A Skorpió Hold érzékennyé teheti, és ma könnyebben belecsúszhat féltékenységbe vagy túlzott ragaszkodásba. Ne hagyja, hogy az érzelmek eluralkodjanak, inkább kérdezze meg őszintén a másikat, mire is gondol. Délutánra minden kisimul, és kifejezetten szép élményekben lehet része.
Délelőtt úgy érezheti, valaki megpróbálja befolyásolni vagy nyomást gyakorolni önre. A legjobb reakció: egyenes, nyílt kommunikáció. Ha tisztán beszél, gyorsan lehullanak az álarcok. A délután viszont egészen más energiát hoz: ragyogó hangulat, sikerélmény és akár dicséret is érkezhet.
Csütörtök reggel nehéz energiák kavarognak, a Skorpió Hold és a Plútó kvadrátja miatt könnyen keveredhet érzelmi csatározásokba. Ha bizonytalan, inkább kérdezzen rá, ne hagyja, hogy a fantáziája túl messzire fusson. A délután már teljesen más: tisztábban lát...
Reggel feszültnek érezheti magát, és előfordulhat, hogy valaki túlzottan önre akarja erőltetni az akaratát. Ne hagyja, hogy játszmák irányítsák a napját – mondja el őszintén, mit érez és gondol. A délután békés és harmonikus, a Nap–Hold szextil szép élményeket, örömteli találkozásokat jelez.
A Hold hajnalban belép a jegyébe, ezért ma sokkal érzékenyebb és intenzívebb lehet a szokásosnál. Könnyen belecsúszhat hatalmi helyzetekbe, féltékenységbe vagy sértődésekbe. A kulcs: az őszinteség. Ha nyíltan vállalja az érzéseit, sok feszültség feloldódhat.
A nap első felében előjöhetnek bizonytalanságok vagy féltékeny gondolatok, de ne hagyja, hogy ezek vezessék. Ha kérdez és tisztáz, minden könnyebben rendeződik. A délután sokkal könnyedebb, és jó híreket, sikereket is hozhat. Ha randit vagy találkozót tervez, a nap második fele ideális időpont.
Délelőtt érzelmi játszmák vagy feszültségek árnyékolhatják be a napot. Fontos, hogy ne húzódjon vissza, hanem őszintén kommunikáljon. Az egyenes beszéd most minden helyzetet elsimíthat. Délutánra fellélegezhet, és úgy érezheti, hogy újra a kezében van az irányítás. Sőt, még szakmai vagy anyagi téren is érheti siker.
Reggel könnyen úgy tűnhet, valaki nem teljesen egyenes önnel. A Skorpió Hold hajlamosít a manipulációra, de ön átlát a szitán – csak kérdezze meg, amit tudni szeretne. Délután már sokkal könnyebb lesz minden, és olyan élmények érhetik, amelyek feldobják.
A Skorpió Hold felerősíti önben az érzelmeket, és könnyen belecsúszhat féltékenységbe vagy túlzott ragaszkodásba. Fontos, hogy inkább kérdezzen, minthogy találgasson! Ha tiszta szívvel kommunikál, minden rendeződik.
