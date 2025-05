Íme az ország legmenőbb állatfarmja, magyar nő álmodta meg

Fotó: Fanny magazin/Fanny magazin

„30 nyulunk, 500 fürjünk, 100 méhcsaládunk van”

Odáig nőtte ki magát a történet, hogy ma már ez a fő területük, száz méhcsaládjuk van, és mindenféle terméket készítenek belőle, például méhviasz gyertyákat, méhviaszos kendőket. Amikor idejük engedi, igyekeznek jótékonykodni, például nyuszisimogatást, mézes reggelit szerveznek óvodás és iskolás gyerekeknek. Niki büszke rá, hogy 2022-ben megnyerték az „Év vállalkozója Szajolért” díjat, tavaly pedig a termékeik bekerültek a helyi értéktárba.

– Amikor régen először kipergettük az első adag mézet, ötkilós vödrökbe töltöttük – emlékszik vissza. – Nagyon meglepődtünk, hogy ezek az apró jószágok mennyi mézet termeltek. Lenyűgöző, hogy amikor kinyitok egy kaptárt, 20 ezer méh duruzsol benne és mindannyian tudják a dolgukat. A fürjek pedig úgy jöttek be a képbe, hogy szerettünk volna tojást saját részre, de régi emlékek miatt, én nem kedvelem a tyúkokat. Egy idő után annyit tojtak a fürjek, hogy sok volt nekünk. Most ott tartunk, hogy van 500 fürjünk, és rengeteg terméket árulunk, a kelteni való fürjtojástól, egészen a feldolgozott, pácolt fürjtojásig. Sok helyen tabu az állatok levágása, de aki állatokkal foglalkozik, annak ez az élete része. A férjem szokta levágni őket, de ha véletlenül nincs itthon, akkor kénytelen vagyok én is megtenni. Nem szívesen teszem, mindig bocsánatot kérek tőlük, hisz tojáskoruk óta ismerem mindet. Gyerekkoromban sokat sírtam, ha elveszítettem egy állatot, azóta természetesen megkeményedtem valamilyen szinten.

Látogatható élményméhészet

Családi gazdaság lévén, minden munkát Niki és férje végez. Illetve, a 12 éves nagyfia az iskola mellett időnként besegít az állatok tisztán tartásában, tojások begyűjtésében.

– Mi neveljük az állatokat, mi készítjük el a termékeket és mi is értékesítjük – meséli. – Ráadásul a férjem katona. Ha szolgálatba kell mennie, előfordulhat, hogy két hétig távol van, és ilyenkor rám hárul minden feladat. Állatokkal dolgozni nem könnyű. Egyszer azon idegeskedek, hogy nincs elég tojás és jönnének a vásárlók, máskor meg azon, hogy itt van háromnapi tojás, de nem keresi senki. Van, amikor azért megyek ki az állatokhoz, hogy megnyugodjak, és van, amikor bejövök azért, hogy megnyugodjak. Ez kemény fizikai munkával jár, a tápos zsákok akár 30 kilósak is, kimerítő tud lenni, de én ebben nőttem fel. Szerencsére édesanyám besegít a főzésbe, ő már nyugdíjas, így többek között abban leli boldogságát, hogy rendszeresen hoz nekünk főtt ételt. Van egy kis konyhakertünk, gyümölcsösünk, magunknak szinte mindent megtermelünk egész évre. Hamarosan nagy álmunk válik valóra, a tervek szerint, júniustól élményméhészetet tartunk. Az egyik telephelyünk a holt és élő Tisza ölelésében van. Négy év alatt felújítottuk a rajta levő kis házikót vendégháznak, építettünk mellé egy kemencét. Falusi vendéglátás a terv, az általunk készített ételeket kínáljuk, bele lehet majd nézni a kaptárakba, meg lehet kóstolni a mézet, sőt, közös munkákat is végzünk, például felkötözzük a paradicsomot, vagy leszedjük a gyümölcsöt. Így mindenki belekóstolhat, hogy milyen is az élet egy gazdaságban: fárasztó, mégis megnyugtató.