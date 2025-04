Ezek a csillagjegyek már szombaton érezni fogják a vasárnapi telihold hatásait

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Hiába érzi úgy, hogy mindenki más túlérzékeny, akkor is meg kellene kímélnie őket és saját magát a konfliktusoktól. Ennek egyszerűen annyi a titka, hogy ne tegyen megjegyzést semmire. Ha lenne is valami – engedje el!

Horoszkóp: A vasárnapi telihold feszültségét egyesek már szombaton is érezhetik Fotó: Metropol

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Uralkodó bolygója, a Vénusz már csak ma hátrál, holnap végre irányt vált, ami nagy megkönnyebbülés. Végre ismét tud a jövő terveivel foglalkozni, és a hangulata is sokkal jobb lesz. Nagyszerű változásokat hoz önnek már a mai nap is.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A vasárnapi telihold feszültségét már szombaton is érezhetjük. Próbáljon minél objektívebben tekinteni minden információra, és úgy általában minden történésre. Ha kívülállóként szemléli magát és a külső körülményeket, sokkal okosabb döntéseket hozhat.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A holnapi telihold miatt rivalizálás, féltékenységi jelenetek főszereplőjévé válhat, vagy akaratán kívül valakiből ilyen érzéseket válthat ki. Legyen tisztában vele, hogy ez nem az ön hibája, nem kell magára vennie.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Szuper napja lehet, a Mérleg Hold jó beszélgetéseket ígér, ugyanakkor azét válogassa meg a szavait, mert a holnapi telihold már ma is érezteti a hatását. Csak erre kell figyelnie, minden más békés mederben folyik.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Angyali türelemre lesz szüksége szombaton. Jobb, ha most semmit sem tesz szóvá, megtartja magadnak a mondandóját! A legapróbb kritikus megjegyzés is olaj a tűzre. Fogadja el, hogy most mindenki sértődékeny hangulatban van.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

A Hold a jegyében jár. Minden adott ahhoz, hogy ezt a szombatot felszabadultan töltse. A hangulatának és a közérzetének is jót tenne, ha minél többet lenne a szabadban. A friss levegő és a szél kifúj önből minden feszültséget.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A telihold közelsége miatt féltékenység ütheti fel a fejét önöknél. Ennek két ellenszere van: 1. több közös program; 2. őszinteség mindkét oldalon. Ha ezt megteszik, rögtön kiderül, milyen erős is a szövetségük.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Szombaton igazán kikapcsolódásra vágyik. Mérleg Hold idején egy kulturális program, vagy tanulás is lehet kikapcsoló, feltöltő program. Sőt, ma talán hatékonyabban el tudja terelni a gondolatait a hétköznapok megszokott problémáiról.