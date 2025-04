Élelmiszer lefagyasztása: Hogyan csináljuk helyesen?

1. Vigyázzunk, ha még nyers

Különösen a húsok esetében nagyon fontos, hogy inkább ne a lejárathoz közeli termékeket vásároljuk meg fagyasztás céljából, hanem minél frissebbet válasszunk. Erre különösen a belsőségek esetében érdemes odafigyelni, mint a máj, velő, vese, szív, mert ezek hamarabb megromlanak.

Élelmiszerek lefagyasztása - így csináld helyesen/ Fotó: unsplash.com – Képünk illusztráció

2. Nem mindegy, mibe kerül

Ne feledkezzünk meg arról, hogy a húsokat valamibe bele is kell tenni! A legjobb erre a célra, az uzsonnazacskó, amelyet több méretben is beszerezhetünk. Vegyünk egy alkoholos filcet, esetleg címkéket is, hogy minden csomagra rá tudjuk írni, mit, mennyit és mikor tettük bele.





3. Több részre felosztva

Ha sikerül féldisznót beszereznünk – akár nagyobb áruházláncokból, akár vidékről, háztáji vágásból –, érdemes előre megtervezni a felhasználását. Döntsük el, mely részekből készül majd pörkölt, és melyekből szelet hús. A pörköltnek valót kockázzuk fel, a szelet húst vágjuk fel adagokra, majd fóliával elválasztva csomagoljuk el. Így akár panírozott szeleteket is lefagyaszthatunk.





4. A bableves sem gond

A füstölt húsok ízét nem befolyásolja a fagyasztás, ezért érdemes olcsóbb beszerzési lehetőség esetén betárazni belőlük. Adagokra osztva fagyasszuk le, így mindig csak annyit vehetünk elő és olvaszthatunk ki, amennyire éppen szükség van.





5. Tisztítsuk meg belülről

A szárnyasok, mint a csirke, kacsa, liba vagy pulyka, gazdaságosabb választás lehetnek egészben megvásárolva. Otthon érdemes feldarabolni és külön csomagolni a levesnek, sültnek vagy pörköltnek való részeket. Ha töltött csirkét vagy pulykát is készítünk, akár egészben is lefagyaszthatjuk – ilyenkor se felejtsük el kivenni a belsőségeket.





6. Az úszkálók érzékenyek

A halak, tengeri herkentyűk vásárlásakor különösen fontos, hogy csak friss terméket vegyünk, hiszen ezek a legromlékonyabb húsfélék. Ha nem egészben sütjük meg, mindig úgy tegyük a fagyasztóba, hogy előtte megpucoljuk, lepikkelyezzük, lehártyázzuk, majd kifilézzük.

1. Kizárólag csak frissen! Gyümölcsöknél arra figyeljünk, hogy akkor vegyünk nagyobb mennyiséget, amikor az adott terméknek szezonja van, és hazai, friss finomságokat tudunk beszerezni, akár „szedd magad” akcióban. Mindig mossuk meg, szárítsuk le és úgy tegyük a fagyasztótasakokba vagy dobozokba.

2. Tisztítás után darabolás Válogassuk át a zöldségeket, és a szép, egészséges darabokat tisztítsuk meg, majd szükség szerint daraboljuk fel. A tervezett felhasználás szerint zacskóba vagy műanyag dobozba csomagolva fagyasszuk le. Fontos, hogy felolvasztás után ne fagyasszuk vissza. Készíthetünk külön leveszöldség csomagot is, és a hüvelyeseket is betehetjük a fagyasztóba.

3. Mi legyen a maradékkal? Időt és pénzt takaríthatunk meg, ha nagyobb adagokat főzünk, majd ételdobozba téve adagonként lefagyasztjuk a készételeket. Ez működik levesekkel, főzelékekkel, köretekkel, pörköltekkel, ragukkal, szelethúsokkal, főtt tésztákkal és rizses ételekkel is. Viszont friss salátákat, pudingokat, kocsonyát és főtt tojásos fogásokat ne fagyasszunk, mert kiolvasztás után romlik az állaguk és az ízük.

4. Még a lejárat előtt tegyük el Bármilyen meglepő, olyan tejtermékeket is bátran lefagyaszthatjuk, mint a vajak, szendvicskrémek, sajtok, túrók, de még a tejszínt is, ha nem habot szeretnénk készíteni belőle. Arra figyeljünk, hogy a szavatossági idő előtt tegyük a mélyhűtőbe. Nem fagyasztható viszont a tejföl, a kefir és a joghurt, mert az ezekben lévő zsír kicsapódik és amikor kiolvad, grízes lesz.

5. Tekerjük jól körbe A piskótákat, linzereket, élesztős tésztákat, pitéket folpackban vagy alufóliában, míg az egész tortát dobozba téve tegyük a hidegre. Sok alaptésztát nyersen is lefagyaszthatunk, így ki kell olvasztani csak, és máris süthetjük.

6. Süssük ropogósra Érdemes akciósan beszerezni kenyeret, zsömlét, kiflit, édes és sós péksüteményeket, pogácsákat, majd frissen lefagyasztani. Szükség esetén csak elővesszük, néhány percre forró sütőbe tesszük, majd 5-10 percig pihentetjük, és már fogyaszthatjuk is. A toast kenyeret is lefagyaszthatjuk pár szeletes csomagokban.

7. Öntsük át egy flakonba Rengeteg étel elkészítéséhez szükségünk van alaplére, viszont kinek van ideje és energiája ezzel minden főzésnél külön bajlódni? Ha viszont egyszerre többet csinálunk a megmaradt zöldségek, csontok felhasználásával, akkor műanyag flakonokba adagonként lefagyaszthatjuk. Soha ne üvegbe tegyük, mert az szétpattan, eltörik!

8. Kis csokorba kötve A zöldfűszereket, például a petrezselymet, koriandert, zsályát és kakukkfüvet is lefagyaszthatjuk. Aprítva, adagolva zacskóban vagy olajjal keverve akár jégkockatartóban is tárolhatjuk. Az olajos magvak – mandula, dió, mogyoró, mák – szintén fagyaszthatók, így megóvjuk avasodástól.

Szöveg: Bata Kata, Fanny magazin