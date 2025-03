A PCOS legyőzhető: „Megfelelő életmódváltás szükséges”

dr. Kálmán Csilla akkreditált táplálkozási szaktanácsadó a PCOS diéta kapcsán szólalt meg, mindenre kiterjedő választ adott a PCOS étrenddel kapcsolatban – Fotó: archív / hot magazin

PCOS esetén be kell iktatni az életbe a rendszeres testmozgást

Az étkezésen túl a mozgás és az alvási szokások megreformálására is szükség van, de a stresszkezelés is kulcsfontosságú.

"Be kell iktatni az életbe a rendszeres testmozgást. Az aerob mozgás azoknak is tökéletes, akik inzulinrezisztensek. Ezek közé tartozik például a tempós gyaloglás, a túrázás, a biciklizés vagy a laza kocogás. Ha valaki heti szinten kétszer-háromszor negyven percet beiktatja az életébe, akkor az már tökéletes kiindulási alap" – árulta el a szakértő. "Továbbá az is nagyon fontos, hogy naponta meglegyen a hét-nyolc órás alvás. Oda kell figyelni arra, hogy lefekvés előtt már ne nyomkodjuk a telefont és ne is tévézzünk. Már ez is sokat segít az alvásmenedzsmentben."