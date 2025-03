Borzák Niki: „Nálam a nők akár 10-15 évet is fiatalodnak”

Borzák Niki lelkileg is segít a nőknek

Talán furcsán hangzik, de Nikinek sokkal fontosabb, hogy a külső szépítkezés mellett, a nők lelkét is helyreállítsa.

– Nagyon nem mindegy, hogy kik járnak hozzám – vallja be. – Az internetes oldalaimra is csak valós, hétköznapi nőkről készült videókat teszek ki. Jobban szeretem azokat a hölgyeket, akik egyszerűek, mégis nagyszerűek, ők sokkal hálásabbak. Azokkal nem tudok mit kezdeni, akik már száz beavatkozáson voltak és még mindig elégedetlenek, mert ők sosem fognak megbékélni a saját lelkükkel. Akik hozzám járnak, ők mindannyian értékes, jó emberek, csak elfelejtették, hogy milyen csodálatosak is valójában. Rengetegen vannak, akik önfeláldozó életet élnek, sokan beleragadnak egy olyan párkapcsolatba, ami nem jó nekik. Bele vannak fáradva a mindennapokba, nem a saját életüket élik. Istentől kaptam egy olyan képességet, hogy sokszor látom az embereket, látom az egész életüket a gyerekkoruktól fogva, érzem a fájdalmukat. Imádom a munkámat, de azt gondolom, hogy ez csak egy ajtó ahhoz, hogy eljussanak hozzám az emberek. Az igazi feladatom az, hogy visszaadjam a hitüket, hogy a szívükben újra szeretet legyen. Mindannyian iszonyú hálásan köszönnek el, és nemcsak a fiatalos bőrért, hanem leginkább azért, amit belsőleg kaptak. Gyakran jönnek olyan visszajelzések, hogy amióta nálam jártak, megváltozott az életük és már teljesen máshogy látják a világot. Szoktam készíteni róluk felvételeket, amikor megérkeznek és mielőtt elmennek. Persze hihetetlenül sokat fiatalodik az arcuk, de én a tekintetüket szeretem a legjobban, mert látni, hogy újra boldogok és ragyognak.