Szombaton fordul a szerencse kereke: ezek a csillagjegyek bizakodhatnak

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Ma mindenki önnel akar találkozni. Ez a népszerűség jól esik, de komoly logisztikai szervezést igényel. Ön jó ebben, de csak akkor, ha szabad kezet kap. Ha ügyes, képes lesz úgy alakítani, hogy ön döntse el a sorrendet.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Harmonikus, és kevésbé kedvező fényszög is látható az égen. Ön lehet most a mérleg nyelve, vagyis öntől függ, mire fókuszál. Figyelje meg magát, és csípje el, amikor elégedetlenkedni vagy pánikolni kezd!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ez az ön napja lesz, ha nem hagyja, hogy a jövő miatti aggodalom kösse le az agyát. Amennyiben még nem látja a megoldást, terelje el a figyelmét! A legjobb, ha kimegy a szabadba, és kiszellőzteti a fejét, a tüdejét. Emellett a szellemi táplálék is jót tesz önnek.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Érdekes ez a nap. Alapvetően jól érzi magát, de olyan információkat kaphat, amelyek fontosak lesznek hamarosan. Nehezítheti a dolgát, hogy olyan embertől jön a hír, akit nem kedvel. Pletykásnak, felszínesnek, kiszámíthatatlannak tartja őt.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Szép ez a nap, mert megtapasztalja, hogy egyre több a barátja és a jóakarója. Persze ehhez elengedhetetlen, hogy ön is jóindulatúan forduljon a többiek felé. A derű és a humor sokat emel a hangulatán, annak ellenére, hogy a januári szürkeség nincs önre jó hatással.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Szombaton törődjön kicsit az otthonával! A testének és a lelkének is jót fog tenni, ha szellőztet, rendet rak, és kicsit átrendezi a bútorokat. Bízza a kreativitására, milyen kiegészítőket használ: száraz növényt, mécseseket, virágokat, bármit.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Elemében lesz egész nap. Természetesen lesznek döccenők, de most valójában ennek az a célja, hogy ne unatkozzon. Barátaitól is érdekes hírek érkeznek, találkozhatna is velük. Mi lenne, ha mindezt szem előtt tartaná és így töltené a hétvégét?

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ha a hét során sok inger, új információ érte, akkor szombaton fel kell dolgoznia, analizálnia kell, és persze a legjobb, ha elenged mindent. Olyan ez, mint az étel megemésztése a gyomrának. Ezért ma azt javasolják a bolygók, hogy adjon időt magának a pihenésre!