Tudják, mit beszélnek: csillagjegyek, akiknek bízhatsz a tanácsában

Nem beszélnek mellé, nem köntörfalaznak, ráadásul nem puffogtatnak üres közhelyeket és nem szólnak bele olyan témába, amihez nem is konyítanak: ezek a csillagjegyek a legjobb tanácsadók, még akkor is, ha elsőre talán úgy tűnik, hogy picit keményen fogalmaznak. Hidd el, a jó szándék vezérli őket, és érdemes hallgatni rájuk! De hogy kik is ők? Eláruljuk!

Eláruljuk, mely négy csillagjegytől kaphatod a legjobb, legőszintébb tanácsokat Fotó: Pexels

Ez a 4 csillagjegy adja a legőszintébb tanácsokat

Kos

Ha őszinteségről van szó, a Kos kétségtelenül az élen jár. Tűz elemű jegyként a bátorság jellemzi, nem ismer félelmet, emiatt pedig kimondja, amit hallanod kell. Nem fogja cukormázzal leönteni a véleményét, készen áll arra, hogy egyikőtöknek sem lesz a legegyszerűbb, ha elmondja, mi a helyzet, de tudja, hogy ezt kell tennie a cél érdekében. A Kos tanácsai gyakran nem csak inspirálók, de arra késztetnek, hogy kilépj a komfortzónádból, így olyan dolgokat érhetsz el, amikről korábban nem is álmodtál.

Szűz

A Szűz tanácsai nem csak őszinték, de praktikusak is: e jegy szülöttei ugyanis mindent kielemeznek, méghozzá a legapróbb részletig, így a gyakorlatban is alkalmazható megoldással szolgálhatnak számodra. Ha nehéz döntés előtt állsz, ők segíthetnek a legtöbbet! E jegy szülöttei ugyanis a problémát részproblémákra bontják neked, majd logikusan végigvezetnek minden egyes ponton, tényeket, érveket és ellenérveket felsorakoztatva, ráadásul biztos lehetsz benne: semmit nem hagynak ki!