Egy a jegynek ma különös válaszokat súg a Hold és a Neptunusz fényszöge

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Csak az igazat mondja csütörtökön, mert így biztosan megkímélheti magát egy sor problémától. Most az egyetlen járható út, ha teljesen őszinte. Persze igazat mondani még nem jelenti, hogy bántóan kellene fogalmaznia.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Sok a változás ön körül, ami igenis fárasztó lehet. Talán úgy érzi, jobb lenne a járt úton maradni ahelyett, hogy valami újdonságba fogjon. Ha ma is ezt gondolja, jusson eszébe, a régi úton csak körbe-körbe haladt.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Két lehetőség között ugrál csütörtökön, úgy érzi, képtelen választani. De az sem megoldás, ha nem viszi dűlőre. Bármennyire is ügyesen zsonglőrködik az idejével, a figyelmével, döntenie kell két lehetőség, két ember, két világ között.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ha arra vár, hogy mások mondják meg, mit kell tenni, valamit nem jól csinál. Valójában ön az, akinek döntenie kell, mit tesz ebben a helyzetben. Az égi folyamatok is megerősítik, hogy egyszerűen ön tudja jobban, nem mások, hogy mi a helyes.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Most abban sikeres, hogy újszerű megoldással oldja meg a munkahelyi feladatokat. Ma szívesen vállal kockázatot, ami meg is térül. És így jobb eredményeket is érhet el, mint ha mindent a jól bevált módszerekkel akarna megoldani.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)