A szakértő elárulta, ebben az életkorban a legjobb randevúzni

Amikor az aktív randevúzgató korszakunkra gondolunk, a legtöbb embernek a húszasévei jutnak eszébe, amikor még szingliként keresik a tökéletes partnert, akivel leélhetik az életüket. A randizási szakértő szerint azonban bár szükség van ezekre a tapasztalatokra, a legjobb ismerkedős találkozóink nem ebben az életkorban várhatnak ránk. A szakértő szerint ugyanis a legélvezetesebb randik 50 éves korunk felett jöhetnek el, ugyanis ekkora lesznek az emberek tisztában azzal, hogy mire vágynak, és milyen módon tudják boldoggá tenni a másikat egy meghitt randi során úgy, hogy ők is jól érezzék magukat.

A szakértő szerint fiatalon még nem olyan élvezetes a randizás, mint 50 felett /Fotó: Pexels

Kate Taylor párkapcsolati- és randevúzási szakértő szerint 40-50 éves korunkban is ránk találhat a várva várt szerelem, ezt a saját példáján keresztül is látja, ugyanis ő például 40 évesen egy társkereső alkalmazás segítségével talált rá az igazira, akivel 10 éve házas. A "szerelem megtalálása 50 felett" nevű alkalmazás fejlesztésén dolgozó szakértő most elárulta, hogy miért gondolja úgy, hogy az 50-es éveinkben élhetjük át a legjobb randijaikat - számolt be róla a DailyStar.

A szerelem, az intimitás és a társaság irányi vágyunk nem csökkent az életkor előrehaladtával, sőt gyakran erősödik. 50 felett az emberek általában már jól érzik magukat, révbe érte, tudják mit akarnak, és mire van szükségük egy kapcsolatban. Ezzel a tudással felvértezve szívesen randiznak. Ez már kevésbé a vágyról és a szenvedélyről szól, sokkal inkább a közös érdeklődésről, szórakozásról és egymás támogatásáról. Egy-egy jól sikerült randi ilyenkor már könnyebben jelent komoly kapcsolatot, mint sem kalandot.

- árulta el a randiguru. Kate szerint az emberek magabiztosabbak is már a randijaik során 50 év felett, mint 20 évesen. Emellett nincs már vesztegetni való idejük, nem játszmáznak. Ráadásul ebben a korban már általában túl van egy házasságon, és gyereknevelésen a két személy, így kizárólag egymásra koncentrálhatnak, és nem a jövőjük görcsös alakítására.

A tapasztalatom szerint az 50 feletti nők - akik között sokan már átestek a menopauzán - sokkal szabadabban érzik magukat a randevúikon. Egy felmérés is készült róla, hogy a nők 18%-a jobban érzi magát a randikon még 30 évvel korábban, és 23%-uk pedig azt mondta, hogy a menopauza nem hogy negatívan érintette volna a szerelmi életüket, inkább javította azt

- zárta sorait a szakértő.