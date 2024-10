Zavaró foltok jelentek meg a bőrödön? Így szabadulhatsz meg a striáktól!

Valódi siker, amikor egy fogyókúra során sikerül megszabadulnunk a súlyfeleslegtől, ám könnyen csalódás lehet a vége, ha mindez nyomot hagy a külsőnkön. Ugyanis, ha az alkatunk rövid idő alatt gyorsan változik, az sajnos a bőrünkre is hatással lehet.

Egy komolyabb diétát követően is megjelenhetnek a zavaró foltok a bőrön / Fotó: Pexels

A striák, vagyis a vöröses-lilás, később halvány fehérré váló csíkok általában nagy hízás vagy fogyás, esetleg várandósság miatt alakulnak ki. Mégpedig azért, mert a bőr alatti kötőszövet nem tud ugyanolyan gyorsan növekedni, mint a bőr felső rétege, így elszakad. Emiatt pedig kialakulnak a zavaró gödröcskék, amitől nem könnyű megszabadulni, de nem is lehetetlen!

Mit tehetünk?

Sokan hajlamosak vagyunk megfeledkezni a rendszeres testápolásról, pedig ebben az esetben ez lehet a leghatékonyabb eszköz. Krémezzük minden nap a bőrünket, lehetőség szerint naponta többször is. Érdemes kifejezetten striákra való termékeket választani, hiszen olyan összetevőket tartalmaznak, amelyek hatékonyan veszik fel a harcot a bosszantó csíkokkal. A kollagén és a hialuronsav például nagyon hatékonyak!

A testápolás mellett a radírozást is iktassuk be a szépségápolási rutinunkba. A szemcsés állagú termékekkel eltávolítjuk az elhalt hámsejteket, így a bőrünk gyorsabban tud regenerálódni és új erőre kapni. Ráadásul abban is segítenek ezek a termékek, hogy a már meglévő vonalakat halványítsák. Például a tengeri sós változatok tökéletesek, és zuhanyzás közben könnyen elvégezhetjük ezt a rituálét.

Bármennyire is nehéz rávenni magunkat egy hideg és álmos reggel, de mindenképp próbáljuk ki a hideg-meleg váltózuhanyt. Ezzel fokozzuk a vérkeringést, ami segít abban, hogy a bőrünk gyorsabban visszanyerje feszességét.

Tanácsos továbbá olyan készítményeket használni, amelyek gazdagok természetes olajokban, például a mandula-, argán-, jojoba-, rozmaring- vagy szőlőmagolaj tökéletes választás. Ugyanis hidratálják- és táplálják a bőrt, emellett segítik a regenerálódását és serkentik a sejtaktivitást - írja a Fanny magazin. Egy kiadós masszázzsal pedig csak fokozhatjuk a hatást!