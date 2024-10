Pro-aging az új szépségőrület: így előzheted meg a bőröregedést

A bőrünk kollagén termelődése nagyjából 25 éves korunk körül kezd el csökkenni, és már az elasztin-utánpótlás sem zökkenőmentes. Erre a két problémára a legjobb megoldás, ha olyan kozmetikumokat használunk, amelyek retinoidokat tartalmaznak, például retinolt. Ezek a szuper öregedésgátlók rugalmassá teszik a bőrt, visszaadják a kontúrokat és simítják a ráncokat.





Hidratálás

Amiatt, hogy a kollagén termelődése csökken, elindul a nedvességvesztés is, a bőr veszít a tömörségéből és rugalmasságából. Ráadásul a faggyúmirigyeink is kevésbé aktívak, amitől még szárazabb lesz a bőrünk. Ezért van szükség arra, hogy a hidratálás kiemelt szerepet kapjon, és sose spóroljuk le a bőrápolási rutinunkból. Extra pont, ha különböző vitaminokat, például C-, vagy E-vitamint tartalmaznak, de a különböző természetes olajok is sokat segítenek.





Antioxidánsok bevetése

A felgyorsult világunk, a stressz, a káros környezeti hatások (szennyezett levegő, technikai eszközök fénye, káros szabadgyökök) miatt az idő előtti öregedés is rohamtempóban érkezik. Az oxidáció rongálja a bőr sejtjeinek minőségét, ami ellen csak antioxidánsokban gazdag kozmetikumokkal tehetünk. Ilyen például a Q10-koenzim, vagy az előbb említett C-, és E-vitaminok. De kereshetünk kifejezetten olyan termékeket is, amelyeken szerepel a „detox”, vagy „urban” kifejezés.





Termékek:

Fényvédő arckrém SPF50+ Helia-D, 2499 Ft

Gyengéd arctisztító balzsam hialuronsavval Biobalance, 4999 Ft

Time Miracle Botanic Retinol bőrregeneráló szérum Mádara, 16 990 Ft

Anew hidratáló és bőrfeltöltő arckrém Avon, 2999 Ft

Ultrakoncentrált dúsító szérum hialuronsavval Yves Rocher, 14 990 Ft

Arcszérum antioxidáns hatással, E-vitaminnal Revox 3499 Ft

Éjszakai arckrém retinollal Balea/dm.hu, 2199 Ft